Песков — о деле «Балтики»: Россия будет защищать своих производителей за рубежом

Кремль заявил о защите бизнеса после просьбы «Балтики» о своих брендах

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россия защищает отечественных производителей за рубежом и будет делать это до конца, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так Песков ответил на вопрос о публикации «Ведомостей», в которой говорилось об обращении первого вице-президента российской пивоваренной компании «Балтика» Александра Дедегкаева к руководителю администрации президента Антону Вайно с просьбой помочь защитить ее бренды в дружественных странах.

Пескова спросили, получил ли Кремль письмо, и ведет ли российская сторона переговоры.

«Мы служебную переписку, вы знаете, никогда не комментируем. То, что эта тема есть, то, что эта тема неоднократно фигурировала, и то, что об этой теме хорошо известно президенту, — это я могу вам подтвердить. Естественно, отечественных производителей защищали и будем защищать до конца», — сказал пресс-секретарь президента.

В июле по указу президента Владимира Путина доли в «Балтике», принадлежащей датскому производителю пива Carlsberg, перешли под временное управление Росимущества. Датская компания Carlsberg перед этим анонсировала продажу своего российского бизнеса. Новый генеральный директор Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен после перехода «Балтики» под госуправление обвинил российские власти в краже бизнеса. Министр финансов Антон Силуанов уверяет, что ни о какой национализации компании речи не идет.

Газета писала, что Дедегкаев попросил через Роспатент предложить профильным ведомствам Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении и Монголии приостановить регистрацию лицензионных договоров на использование там основных брендов группы, включая «Балтику».

В июле представители «Балтики» по поручению Carlsberg подписали соглашения о переводе прав на товарный знак «Балтика» на аффилированные с датским холдингом фирмы. Речь, в частности, шла об ООО «Виста биуай Ко», ТОО «Карлсберг Казахстан», и ООО «Карлcберг Азербайджан», писала газета.

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

Дедегкаев, заявил, что договоры заключило лицо, чьи полномочия незадолго до этого были прекращены. О ком именно идет речь, он не уточнил. Однако в ноябре по подозрению в мошенничестве были арестованы экс-президент «Балтики» Денис Шерстенников и ее вице-президент Антон Рогачевский. Их дело связано с уступкой прав на часть брендов «Балтики» зарубежным структурам Carlsberg, писал «Коммерсантъ».

В результате заключения соглашения структуры Carlsberg получили права на товарные знаки «Балтики» в упомянутых странах на 20 лет с возможностью продления на такой же срок, писал Дедегкаев.

Carlsberg в октябре сообщила, что расторгла лицензионные соглашения с «Балтикой» на свои бренды пива. Речь идет о Seth & Riley's Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg.

В декабре Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области счел это незаконным.