Суд счел незаконным отзыв Carlsberg прав у «Балтики» на бренды пива

Carlsberg в октябре сообщила, что расторгла с «Балтикой» лицензионные соглашения на бренды пива. Суд счел это незаконным. Carlsberg владеет пивоваренной компанией, но сейчас она под временным управлением Росимущества

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал незаконным отзыв у пивоваренной компании «Балтика» прав на использование брендов пива ее владельца — датской Carlsberg Group, передает ТАСС.

О расторжении лицензионных соглашений Carlsberg Group сообщила в начале октября. Они позволяли «Балтике» производить и продавать всю продукцию датской компании, включая международные и региональные бренды. Российскому производителю позволили использовать имеющиеся запасы и материалы до 1 апреля следующего года.

За день до этого объявления Carlsberg «Коммерсантъ» сообщил, что «Балтика» обратилась в петербургский Арбитражный суд с просьбой запретить Carlsberg расторгать с ней лицензионное соглашение на использование брендов. В иске говорилось, что датская компания может начать разбирательство в Морском и торговом суде Дании с целью лишить «Балтику» прав на часть глобальных брендов. Позднее по решению суда Роспатенту было запрещено регистрировать прекращение прав использования товарных знаков на бренды Seth & Riley's Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg.

РБК направил запрос в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Carlsberg в марте 2022 года объявила, что планирует покинуть российский рынок. В июне этого года компания сообщила, что нашла покупателя на актив (детали будущей сделки не раскрывались). Но в июле «Балтика» перешла под временное управление Росимущества. В Carlsberg действия российских властей позднее сочли «кражей». Решение об отзыве лицензий она называла ответом на «захват» бизнеса.



В ноябре «Фонтанка» сообщила, что руководство «Балтики» заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере из-за передачи Carlsberg прав на исконные бренды компании. По делу были задержаны ее бывший президент Денис Шерстенников и вице-президент Антон Рогачевский, писало петербургское издание. В итоге их обвинили в мошенничестве и причинении ущерба Росимуществу почти на 300 млн руб.

Шерстенникова арестовали до 30 декабря. Он руководил «Балтикой» с января 2021-го до июля 2023-го, когда ее передали в управление Росимуществу. Тогда пост президента занял Таймураз Боллоев — он уже работал на этой должности в 1991–2004 годах.

Как писали «Ведомости», он выступил с предложением национализировать «Балтику». Однако министр финансов Антон Силуанов исключал подобное развитие событий.