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Политика ,  
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Финляндия заявила о тысячах желающих въехать в страну из России мигрантов

МВД Финляндии: в страну через Россию хотят въехать тысячи нелегалов
Мари Рантанен
Мари Рантанен (Фото: Roni Rekomaa / IMAGO / Global Look Press)

В Финляндию через Россию хотят въехать тысячи нелегальных мигрантов, заявила глава МВД страны Мари Рантанен на пресс-конференции, передает Reuters.

«У нас есть информация, что тысячи человек с российской стороны ждут возможности попасть в Финляндию», — сказала министр.

По словам Рантанен, это представляет «угрозу для общества».

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

В ноябре 2023 года финские власти начали постепенно закрывать погранпереходы на границе с Россией: сначала не работала часть КПП, затем ограничения распространили на все сухопутные пункты пропуска. Меры будут действовать как минимум до 14 апреля.

Хельсинки объяснил решение закрыть КПП «содействием Москвы в пересечении границы ближневосточными и африканскими мигрантами». 3 февраля премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что правительство по-прежнему считает ситуацию на границе с Россией «очень серьезной и тревожной», а потому открытие пограничных пунктов невозможно.

МИД России назвал действия финских властей провокационными и нацеленными на обострение двусторонних отношений, пообещав принять ответные меры. В Кремле полагают, что Хельсинки сознательно дистанцируется от «добрых отношений» с Россией.

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Мигранты не могут подать заявление с просьбой предоставить убежище на всех сухопутных пунктах пропуска на российско-финской границе, пока те остаются закрытыми. Прошение об убежище по-прежнему можно подать в аэропорту, однако финские власти не исключили ограничение такой возможности, если Россия будет активнее пропускать через границу мигрантов без документов. Москва отрицает содействие в отправке мигрантов к границе.

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Теги
Финляндия нелегальные мигранты пересечение границы
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