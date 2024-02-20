Финляндия заявила о тысячах желающих въехать в страну из России мигрантов
В Финляндию через Россию хотят въехать тысячи нелегальных мигрантов, заявила глава МВД страны Мари Рантанен на пресс-конференции, передает Reuters.
«У нас есть информация, что тысячи человек с российской стороны ждут возможности попасть в Финляндию», — сказала министр.
По словам Рантанен, это представляет «угрозу для общества».
В ноябре 2023 года финские власти начали постепенно закрывать погранпереходы на границе с Россией: сначала не работала часть КПП, затем ограничения распространили на все сухопутные пункты пропуска. Меры будут действовать как минимум до 14 апреля.
Хельсинки объяснил решение закрыть КПП «содействием Москвы в пересечении границы ближневосточными и африканскими мигрантами». 3 февраля премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что правительство по-прежнему считает ситуацию на границе с Россией «очень серьезной и тревожной», а потому открытие пограничных пунктов невозможно.
МИД России назвал действия финских властей провокационными и нацеленными на обострение двусторонних отношений, пообещав принять ответные меры. В Кремле полагают, что Хельсинки сознательно дистанцируется от «добрых отношений» с Россией.
Мигранты не могут подать заявление с просьбой предоставить убежище на всех сухопутных пунктах пропуска на российско-финской границе, пока те остаются закрытыми. Прошение об убежище по-прежнему можно подать в аэропорту, однако финские власти не исключили ограничение такой возможности, если Россия будет активнее пропускать через границу мигрантов без документов. Москва отрицает содействие в отправке мигрантов к границе.
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