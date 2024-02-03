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Политика ,  
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Финляндия отказалась открывать границу с Россией

Премьер Финляндии Орпо: границу с Россией открыть нельзя
Финляндия решила не открывать границу с Россией после 11 февраля. Хельсинки обвиняет Москву в содействии наплыву мигрантов из Африки и Ближнего Востока, Россия расценивает эти действия как обострение двусторонних отношений
Пограничный пункт&nbsp;Ваалимаа между Финляндией и Россией
Пограничный пункт Ваалимаа между Финляндией и Россией (Фото: Lauri Heino / Lehtikuva / Reuters)

Правительство Финляндии считает ситуацию на границе с Россией «очень серьезной и тревожной», поэтому открытие пограничных пунктов невозможно. Об этом заявил глава финского правительства Петтери Орпо в эфире телеканала Yle.

«Насколько мы понимаем, за восточной границей находятся люди, цель которых — нелегально приехать в Финляндию», — заявил Орпо. По его мнению, речь идет не о сотнях, а о тысячах человек.

«Понятно, что мы не можем отменить закрытие границ, но в то же время необходимо подготовить меры по борьбе с незаконным пересечением границы, несмотря на ее закрытие», — считает он.

Ограничения на границе должны были быть сняты 11 февраля. Ранее газета Ilta-Sanomat сообщало, что в Хельсинки решили не открывать пограничные пункты По данным источников издания, финские власти намерены принять меры для исключения даже краткосрочной работы погранпереходов.

Первое закрытие КПП на восточной границе Финляндии произошло в середине ноября 2023 года. В Хельсинки обосновали это решение «содействием Москвы в пересечении границы ближневосточными и африканскими мигрантами». С 30 ноября по 14 декабря не работали все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией.

14 декабря открылись погранпереходы «Ваалима» и «Ниирала» (с российской стороны — «Торфяновка» и «Брусничное» в Ленинградской области). Однако финская сторона вскоре закрыла их вновь из-за прибытия в первый день более 100 просителей убежища. В результате режим закрытия границы с Россией был продлен до 11 февраля 2024 года.

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Фото:IMAGO / Minna Raitavuo / Global Look Press

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В МИД России сочли действия Финляндии провокационными и направленными на обострение двухсторонних отношений. В ведомстве также назвали обвинения в адрес Москвы о содействии отправке мигрантов к границе «очень странными» и пообещали принять ответные меры. В Кремле указали на сознательное дистанцирование Хельсинки от «добрых отношений» с Россией.

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Теги
Юлия Овчинникова
Финляндия Россия КПП
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