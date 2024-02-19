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Политика ,  
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Финляндия заявила, что сейчас не видит угрозы со стороны России

Премьер Финляндии Орпо: мы сейчас не видим угрозы со стороны России
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

По словам премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, власти Финляндии в настоящее время не видят угрозы «нападения со стороны России», но считают, что страна подготовлена к потенциальному конфликту и должна немедленно начать наращивать свой военный потенциал. Об этом он заявил польской газете Rzeczpospolita.

«Мы не ожидаем немедленного нападения со стороны России, но мы готовы!» — заявил Петтери Орпо. Он указал, что Финляндия — «одна из сильнейших армий НАТО», у которой есть «очень серьезные резервные силы» в 800 тыс. человек.

В связи с этим Орпо рекомендовал руководству европейских стран последовать примеру Финляндии и ввести службу в армии по призыву.

Новый финский президент Александр Стубб исключил связи с Москвой из-за конфликта с Киевом. Политических отношений между Финляндией и Россией не будет до тех пор, пока не завершится конфликт на Украине, заявил Стубб.

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Фото:Пресс-служба Минобороны России / ТАСС

В 2022 году президент России Владимир Путин говорил, что непосредственной угрозы от вступления Финляндии в НАТО нет, но расширение военной инфраструктуры на этой территории «вызовет ответную реакцию». В то же время на территории Финляндии могут появится ударное вооружение и базы НАТО, допустил министр обороны России Сергей Шойгу. В связи с этим необходимо укрепление западных рубежей, говорил он.

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