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Политика ,  
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Хельсинки назвал условие ограничения приема заявок на убежище в аэропорту

Финляндия допустила ограничение приема заявок на убежище в аэропорту Хельсинки
Власти Финляндии будут вынуждены ограничить прием заявок на убежище в аэропорту Хельсинки, если Россия будет активнее пропускать через границу мигрантов без документов, заявила глава МИД страны. Москва подобные обвинения отвергала
Аэропорт Хельсинки
Аэропорт Хельсинки (Фото: Emmi Korhonen / imago-images.de / Global Look Press)

Финляндия может ограничить прием заявок на предоставление убежища от приезжих в аэропорту Хельсинки, если Россия будет активнее пропускать через границу без документов мигрантов из таких стран, как Йемен, Ирак и Сирия, заявила глава финского МИДа Элина Валтонен в интервью газете Financial Times.

«Это скорее философский вопрос — мы не можем позволить России решать, какие люди приезжают на границу, а какие люди переходят», — сказала она, добавив, что отсутствие документов усложняет идентификацию личности таких граждан.

Финляндия решила с 25 ноября закрыть почти все пропускные пункты на границе с Россией. Работу продолжит только один КПП — «Райя-Йоосеппи». С российской стороны ему соответствует «Лотта», он находится в Мурманской области. Ограничения действуют минимум до 23 декабря.

Решение ограничить пересечение границы власти объяснили ростом числа прибывающих, которые запрашивают убежище. В Хельсинки отмечали, что многие из них не имеют необходимых документов. По данным финской погранслужбы, в страну в основном едут мигранты из стран Ближнего Востока и Африки — из Ирака, Йемена и Сомали.

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Мигранты на одном из КПП в Выборгском районе

По версии Хельсинки, российская сторона помогает мигрантам из третьих стран, подъезжающим к границе, несмотря на то, что у многих из них нет документов для прохода через нее. Погранслужба сообщала, что российские пограничники пустили группу мигрантов без нужных документов, но обратно пропускать их отказались, финскому ведомству пришлось их принять. Президент Финляндии Саули Ниинистё связывал происходящее со сближением Хельсинки и Вашингтона.

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Россия выразила протест Финляндии из-за закрытия пограничных пунктов. МИД назвал эти действия провокационными и нарушающими интересы как россиян, так и финнов. Кремль отказался комментировать обвинения в адрес российских пограничников и назвал их надуманными.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Финляндия беженцы политическое убежище ограничение въезда Хельсинки

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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