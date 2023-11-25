На границе России и Финляндии в Заполярье остался один работающий пункт пропуска

На границе с Финляндией остался лишь один работающий КПП

«Райя-Йоосеппи» — «Лотта» в Кольском районе стал последним функционирующим пунктом пропуска на границе России и Финляндии. Финская сторона ввела временные ограничения из-за ближневосточных мигрантов

Фото: Lehtikuva / Reuters

На границе России и Финляндии с 25 ноября остался открытым только один пункт пропуска — «Райя-Йоосеппи» (с российской стороны «Лотта» в Мурманской области). Закрытие остальных в эту дату ранее анонсировал финский премьер Петтери Орпо.

Большинство КПП не будут работать до 23 декабря. С 18 ноября на российско-финской границе закрылись четыре пункта («Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Нииралаа»). С 25 ноября временно прекратили работу еще три — «Келлоселькя», «Куусамо» и «Вартиус», которые находятся на границе с Карелией и Мурманской областью.

Власти Финляндии решили почти полностью закрыть границу с Россией из-за наплыва мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, которые пытаются попасть туда через российскую территорию. Сомалийцы, ехавшие в Финляндию через Россию, рассказали РБК, что нашли интеренете информацию, как добраться в Европу через российскую территорию, в этом им помогают так называемые менеджеры. Мигрантов довозят до границы транспортные компании, а пересекают ее они на велосипедах.

В Кремле выразили сожаление из-за закрытия погранпунктов и отметили, что российские пограничники выполняют служебные инструкции и пропускают только «тех, кто имеет на это право».