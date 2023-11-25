 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Политика ,  
0 

На границе с Финляндией остался лишь один работающий КПП

На границе России и Финляндии в Заполярье остался один работающий пункт пропуска
«Райя-Йоосеппи» — «Лотта» в Кольском районе стал последним функционирующим пунктом пропуска на границе России и Финляндии. Финская сторона ввела временные ограничения из-за ближневосточных мигрантов
Фото: Lehtikuva / Reuters
Фото: Lehtikuva / Reuters

На границе России и Финляндии с 25 ноября остался открытым только один пункт пропуска — «Райя-Йоосеппи» (с российской стороны «Лотта» в Мурманской области). Закрытие остальных в эту дату ранее анонсировал финский премьер Петтери Орпо.

Большинство КПП не будут работать до 23 декабря. С 18 ноября на российско-финской границе закрылись четыре пункта («Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Нииралаа»). С 25 ноября временно прекратили работу еще три — «Келлоселькя», «Куусамо» и «Вартиус», которые находятся на границе с Карелией и Мурманской областью.

Власти сообщили о попытке прорыва границы мигрантами в Мурманской области
Общество
Фото:Артем Ершов / NEWS.ru / TACC

Власти Финляндии решили почти полностью закрыть границу с Россией из-за наплыва мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, которые пытаются попасть туда через российскую территорию. Сомалийцы, ехавшие в Финляндию через Россию, рассказали РБК, что нашли  интеренете информацию, как добраться в Европу через российскую территорию, в этом им помогают так называемые менеджеры. Мигрантов довозят до границы транспортные компании, а пересекают ее они на велосипедах.

В Кремле выразили сожаление из-за закрытия погранпунктов и отметили, что российские пограничники выполняют служебные инструкции и пропускают только «тех, кто имеет на это право».


 

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
Финляндия граница Мурманская область нелегальные мигранты

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
Финская погранслужба сообщила о приезде мигрантов на детских велосипедах
Политика
В Мурманской области откроют три пункта размещения беженцев
Общество
В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за мигрантов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 96,92 (+0,69) Инвестиции, 24 ноя, 16:54 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 88,81 (+0,69) Инвестиции, 24 ноя, 16:54
В Краснодарском крае селевой поток блокировал движение по М-4 «Дон» Общество, 01:20
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
В Россию вернулись еще 105 эвакуированных из Газы россиян с семьями Общество, 00:46
Греф предположил два сценария развития искусственного интеллекта Технологии и медиа, 00:40
На границе с Финляндией остался лишь один работающий КПП Политика, 00:30
ЦАХАЛ заявила о подготовке к продолжению войны после перемирия Политика, 00:19
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Возвращение капитана «Спартака» и московское дерби. Интриги тура РПЛ Спорт, 00:02
Депутаты предложили сократить рабочее время матерям двух детей на час Политика, 00:00
Британские дипломаты объяснили поездку в Мурманск с военным атташе США Политика, 24 ноя, 23:47
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 24 ноя, 23:40
Как сказать «хватит» и доехать до Байкала РБК и Jaecoo, 24 ноя, 23:25
Арт, любовь и бессмертие: как устроен современный рынок искусства РБК и СберПервый, 24 ноя, 23:10
«Фонтанка» узнала о задержании высокопоставленного офицера МВД Общество, 24 ноя, 23:01