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Война санкций ,  
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Финляндия продлила срок закрытия КПП на границе с Россией на два месяца

Финляндия продлила срок закрытия КПП на границе с Россией до 14 апреля
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Война санкций
Фото: Lehtikuva / Lauri Heino / Reuters
Фото: Lehtikuva / Lauri Heino / Reuters

Власти Финляндии решили не открывать КПП на границе с Россией еще как минимум два месяца, пункты пропуска будут закрыты до 14 апреля. Об этом сообщило МВД страны.

«Государственный совет (правительство Финляндии. — РБК) принял решение, что сухопутные пограничные переходы между Финляндией и Россией будут закрыты до 14 апреля 2024 года», — сказано в сообщении.

В ведомстве также предупредили, что беженцы не смогут подать заявление с просьбой предоставить убежище на всех сухопутных пунктах пропуска на российско-финской границе, пока они остаются закрытыми.

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Финляндия начала постепенно закрывать пункты пропуска на границе с Россией в ноябре 2023 года: сначала не работала только часть КПП, затем ограничения распространили на все сухопутные пункты пропуска. Меры должны были действовать до 11 февраля.

Хельсинки объясняли решение закрыть КПП «содействием Москвы в пересечении границы ближневосточными и африканскими мигрантами». 3 февраля премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что правительство по-прежнему считает ситуацию на границе с Россией «очень серьезной и тревожной», а потому открытие пограничных пунктов невозможно.

МИД России назвал действия финских властей провокационными и нацеленными на обострение двухсторонних отношений. Заявления о содействии в отправке мигрантов к границе ведомство сочло «очень странными» и пообещало принять ответные меры. В Кремле полагают, что Хельсинки сознательно дистанцируется от «добрых отношений» с Россией.

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