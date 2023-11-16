Россия пообещала ответные меры на закрытие КПП на границе с Финляндией

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Решение Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на границе с Россией не может не вызывать беспокойства, Москва проработает ответные меры по этому поводу, заявили «РИА Новости» в посольстве России в Хельсинки.

«Ожидаем разъяснений МИД Финляндии относительно практических аспектов реализации данного решения. Ответные меры российской стороны будут прорабатываться, в том числе исходя из данной информации», — говорится в сообщении.

Сейчас пункты пропуска на границе России с Финляндией в регионе деятельности Северо-Западного таможенного управления работают в штатном режиме, сокращения трафика не наблюдается, сообщили агентству в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.

С 18 ноября Финляндия закроет четыре пограничных перехода на границе с Россией. Речь идет о пунктах «Ваалимаа» (с российской стороны — «Торфяновка»), «Нуйямаа» («Брусничное»), «Иматра» («Светогорск») и «Ниирала» («Вяртсиля»), которые будут закрыты как минимум до 18 февраля 2024 года.

Всего на российско-финской границе действуют девять КПП. Как будут работать остальные три пункта, власти не уточнили.

В связи с этим движение грузовых автомобилей между странами практически прекратится, говорили в финской таможне.

Свое решение в Хельсинки объяснили ростом числа прибывающих, которые запрашивают убежище, причем многие не имеют необходимых документов. По данным финской погранслужбы, в страну в основном прибывают мигранты из Ирака, Йемена и Сомали.