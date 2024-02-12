Кремль заявил об ожидании от Еревана «заверений» по ордеру против Путина
Кремль рассчитывает, что Ереван даст Москве «определенные заверения» по вопросу о возможном аресте российского президента Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян ранее заявил, что не он будет решать вопрос об аресте Путина в случае его визита в Армению. Армения присоединилась к Римскому статуту — основополагающему документу МУС, который выдал ордер на арест российского президента. Россия не признает юрисдикцию суда.
«Конечно, здесь очень важно получить определенные заверения от наших армянских партнеров», — ответил Песков на слова Пашиняна. Он добавил, что этот вопрос предстоит решить в рамках двустороннего диалога.
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