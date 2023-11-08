МВД объявило в розыск третьего судью МУС, выдавшего ордер на арест Путина

Судья Международного уголовного суда (МУС) Серхио Годинес, выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России.

«Годинес Сeрхио Херардо Угaльде. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе.

Годинес был одним из трех судей, которые вынесли решение об аресте Путина и Львовой-Беловой. Его коллег Розарио Сальваторе Айтала и Томоко Аканэ ранее объявили в розыск. Такие же меры ведомство приняло в отношении прокурора МУС Карима Ахмада Хана.

В марте МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой, которых подозревают «в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решения МУС не имеют для России никакого значения и назвала их «юридически ничтожными», поскольку Москва не признает юрисдикцию этого суда.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что «приняв столь абсурдное решение, суд встал на путь самоликвидации». «России нужно немедленно выдать ордер на арест всех «судей» МУС», — добавил он.

В МУС отметили, что преследование его должностных лиц необоснованно и является «актом запугивания».