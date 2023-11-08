МВД объявило в розыск третьего судью МУС, выдавшего ордер на арест Путина
Судья Международного уголовного суда (МУС) Серхио Годинес, выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России.
«Годинес Сeрхио Херардо Угaльде. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе.
Годинес был одним из трех судей, которые вынесли решение об аресте Путина и Львовой-Беловой. Его коллег Розарио Сальваторе Айтала и Томоко Аканэ ранее объявили в розыск. Такие же меры ведомство приняло в отношении прокурора МУС Карима Ахмада Хана.
В марте МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой, которых подозревают «в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решения МУС не имеют для России никакого значения и назвала их «юридически ничтожными», поскольку Москва не признает юрисдикцию этого суда.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что «приняв столь абсурдное решение, суд встал на путь самоликвидации». «России нужно немедленно выдать ордер на арест всех «судей» МУС», — добавил он.
В МУС отметили, что преследование его должностных лиц необоснованно и является «актом запугивания».
МУС не входит в структуры ООН, он был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 году. Суд наделен мандатом судить не государства, а физических лиц, в его компетенцию входит привлечение к ответственности за военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Украина, Россия и США подписали Римский статут в 2000 году, но так и не ратифицировали этот документ.
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