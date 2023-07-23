В ЮАР узаконят норму о защите иностранных лидеров от ордеров МУС

В законодательство ЮАР будет включено положение, которое не позволит МУС требовать от государства действий в случае, если это противоречит обязательствам страны

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Власти ЮАР намерены принять закон, который позволит иностранным лидерам посещать страну, даже если Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на их арест. Об этом заявил генеральный директор МИД южноафриканской страны Зане Дангор, передает Sunday Times.

«Мы собираемся включить ст. 98 (устава МУС. — РБК) непосредственно в национальное законодательство», — заявил Дангор.

В ст. 98 МУС речь идет о сотрудничестве в отношении отказа от иммунитета. «Суд не может обращаться с просьбой о предоставлении в распоряжение или с просьбой о помощи, которая требовала бы от запрашиваемого государства действий, противоречащих его обязательствам по международному праву в отношении государственного или дипломатического иммунитета лица или имущества другого государства, до тех пор, пока суд не заручится сотрудничеством этого другого государства в вопросе отказа от иммунитета», — говорится в ней.

Ранее о том, что ЮАР рассматривает возможность внесения поправки в национальное законодательство, которая касается иммунитета лиц, обвиняемых МУС, сообщала администрация президента республики. «ЮАР рассматривает возможность внесения поправки в законодательство, которая сделает Римский статут внутренним с тем, чтобы внутренние законы отражали его. Это включает в себя положение статьи 98 статута, которое требует отказа от иммунитета для лиц, обвиненных МУС в третьих странах», — говорилось в заявлении администрации.

МУС в марте выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, назвав их ответственными за «незаконную депортацию населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» в период с начала полномасштабных военных действий. Россия, которая не ратифицировала Римский статут, считает решение суда юридически ничтожным.

После выдачи ордена встал вопрос о посещении Путиным саммита БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Вице-президент ЮАР Пол Машатиле рассказывал, что президент Сирил Рамафоса пытался лично убедить Путина не приезжать на мероприятие. Позже Рамафоса заявил, что арест Путина в случае его приезда в ЮАР спровоцирует конфликт с Россией, что было бы «безрассудно и неконституционно». Financial Times писала со ссылкой на текст показаний, что, по словам Рамафосы, «Россия ясно дала понять, что арест ее действующего президента будет объявлением войны».

В Кремле опровергли угрозы ЮАР «объявлением войны» в случае ареста президента. «В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Поэтому ничего здесь никому объяснять не нужно», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В тот же день он сообщил, что Путин решил не ехать на саммит БРИКС и примет участие в нем онлайн. Вместо него на саммите будет присутствовать глава российского МИДа Сергей Лавров.