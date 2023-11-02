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Армения предложила России решение для обхода Римского статута МУС

Армения предложила России соглашение для обхода требований Римского статута МУС
Ереван еще до ратификации Римского статута МУС предложил Москве соглашение, которое предусматривает обход требований международного документа, пока ответа от России не получили, заявил вице-спикер парламента
Акоп Аршакян
Акоп Аршакян (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Армения до ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) предложила России подписать межгосударственное соглашение, которое позволяет обойти требования международного документа, заявил на брифинге вице-спикер армянского парламента, член правления партии премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» Акоп Аршакян.

«Ответа, по сути, мы пока не получили, но до вступления Римского статута в силу еще есть много времени. Юридически мы можем иметь соглашение, исключающее применение решений международного суда по вопросам, касающимся двух стран», — сказал он (цитата по ТАСС).

О том, что Ереван предложил Москве заключить двустороннее соглашение еще до ратификации Римского статута, сообщал ранее представитель правительства Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян. По его словам, это произошло в апреле, «чтобы в случае ратификации Римского статута Арменией опасения России развеялись».

Он упомянул ст. 98 Римского статута, которая предполагает, что МУС не может запрашивать содействие от страны-участницы, если это нарушает другие ее обязательства по международному праву.

Армения подписала Римский статут летом 1998 года, но в 2004-м Конституционный суд признал предусмотренные документом обязательства противоречащими Конституции страны. В этом году КС Армении постановил, что положения документа не противоречат Основному закону. Стремление признать юрисдикцию МУС Ереван связывал с желанием поднять вопрос о военных преступлениях Азербайджана.

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации Римского статута в середине октября. Ранее ее одобрило национальное собрание Армении. За это решение проголосовали 60 депутатов (всего в армянском парламенте 107 мест) правящей фракции «Гражданский договор», оппозиция была против. Киракосян говорил, что Ереван признает юрисдикцию МУС задним числом, с 10 мая 2021 года.

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Москва назвала неприемлемым план Армении присоединиться к международной инстанции, которая весной выдала ордер на арест президента России Владимира Путина, и потребовала разъяснений.

МУС 17 марта объявил о выдаче ордера на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению «в незаконной депортации» детей с Украины в Россию в период с 24 февраля 2022 года. В Кремле в ответ напомнили, что Москва не признает юрисдикцию суда.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
МУС Армения Россия
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