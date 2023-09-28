В Кремле назвали враждебными решения Армении по Римскому статуту

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Армения поступает чрезвычайно враждебно по отношении к России, собираясь присоединиться к Римскому статуту, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Армения прекрасно знает, что мы не являемся участниками [статута]. И Армения прекрасно знает трудно укладывающееся в голове решение, принятое на основании этого статута. <...> Но эти решения являются для нас чрезвычайно враждебными», — сказал Песков.

28 сентября Ереван предложил Москве подписать двустороннее соглашение для юридического решения вопроса по Римскому статуту, который служит основополагающим документом Международного уголовного суда (МУС).

Российские власти называли план Армении присоединиться к международной инстанции неприемлемым.

Международный уголовный суд в минувшем марте выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают «в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля прошлого года. Кремль назвал решение суда ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не признает юрисдикцию МУС.

Представитель армянского правительства по международным правовым вопросам Егише Киракосян утверждал, что планы ратифицировать Римский статут связаны с действиями Азербайджана во время вооруженного конфликта с Арменией.

Глава армянского правительства Никол Пашинян 11 сентября заявил, что Армения начала ратификацию Римского статута для расследования событий на границе с Азербайджаном. Он уточнил, что речь идет об инцидентах в мае 2021 и сентябре 2022 года.

Вовлечение суда в Гааге сможет, по словам премьера, увеличить безопасность Армении, когда как «ОДКБ не выполнила и не выполняет свои обязательства». Пашинян пояснил тогда, что процесс ратификации «совершенно не связан с армяно-российскими отношениями».