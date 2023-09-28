 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Армения предложила решение из-за опасений России по Римскому статуту

Власти Армении предложили России подписать соглашение по Римскому статуту
В Армении предлагают подписать соглашение и упоминают ст. 98 Римского статута. Из нее следует, что МУС не может запрашивать содействие от страны-участницы, если оно нарушает другие ее обязательства по международному праву
Виды Еревана
Виды Еревана (Фото: Денис Кондратьев / ТАСС)

Ереван предложил Москве подписать двустороннее соглашение для юридического решения вопроса по Римскому статуту, который является основополагающим документом Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил представитель правительства Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян.

В начале сентября правительство Армении направило в парламент проект ратификации Римского статута. Стремление признать юрисдикцию МУС Ереван связывал с желанием поднять вопрос о военных преступлениях Азербайджана. Москва называла неприемлемым план Армении присоединиться к международной инстанции, которая весной выдала ордер на арест президента Владимира Путина, и требовала разъяснений.

«Мы предложили РФ заключить двухстороннее соглашение, чтобы в случае ратификации Римского статута Арменией опасения России развеялись», — сказал Киракосян (цитата по «Sputnik Армения»).

По его словам, текст соглашения был представлен Москве в апреле и Ереван ожидает ответа. Киракосян считает, что о возможности ареста Путина в случае его визита в Армению речи идти не может, а разговоры об этом «неразумны».

«Во-первых, действующие руководители стран наделены иммунитетом. А во-вторых, решения, которые основываются на ст. 98 Устава Римского статута, были предложены нашим российским коллегам», — добавил он.

В ст. 98 Римского статута говорится, что МУС не может обращаться с просьбой о содействии, которая требовала бы от запрашиваемого государства действий, противоречащих его обязательствам по международному праву в отношении государственного или дипломатического иммунитета для лица или имущества третьего государства до тех пор, пока суд не заручится поддержкой от запрашиваемого государства по вопросу об отказе от такого иммунитета.

Читайте на РБК Pro
Не стой на пути: почему у компаний в России хромает логистика
Действительно ли демократия полезна для экономики — The Economist
«Взаимное уничтожение». Почему ЦРУ считает, что Китай готовится к войне
«Свяжешься — жди банкротства»: как устроена налоговая система Узбекистана

Киракосян также повторил предыдущие заявления Еревана, что планы ратифицировать Римский статут связаны с действиями Азербайджана во время вооруженного конфликта с Арменией.

РБК направил запрос в МИД России.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
При участии
Виктория Хабарова
Армения Международный уголовный суд соглашение Россия
Материалы по теме
Насколько свободно армяне Нагорного Карабаха могут перебраться в Армению
Политика
В Армению из Карабаха переехали почти треть жителей
Политика
Власти Азербайджана опубликовали фото задержанного Варданяна
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 101,98 (-0,01) Инвестиции, 27 сен, 17:04 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 96,5 (+0,26) Инвестиции, 27 сен, 17:04
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 14:29
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:27
Путин проводит встречу с избранными главами регионов. Трансляция Политика, 14:22
Тарасова назвала бредом слова канадской чемпионки о допинге у россиян Спорт, 14:21
Собянин заявил об экономической войне с восточными странами Экономика, 14:16
Упражнение «Гопник»: как оратору заставить свой голос звучать убедительно Pro, 14:15
Ракова сообщила о нормализации ситуации с ОРВИ в Москве Город, 14:14
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Глава Минстроя сообщил, что собственные доходы новых регионов выросли Экономика, 14:12
В Подмосковье вырос спрос на дома благодаря ипотеке Недвижимость, 14:06
Что такое ОДКБ и какие страны входят в организацию Социальная экономика, 14:03
Что такое профилактический визит и как сегодня проверяют бизнес РБК и ДПиООС, 14:02
В Брянской области сбили второй за день украинский беспилотник Политика, 13:59
Суд в Финляндии обязал просящего убежища россиянина вернуть детей матери Политика, 13:54
Кремль объяснил планы повысить расходы на оборону гибридной войной Политика, 13:53