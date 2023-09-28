Армения предложила решение из-за опасений России по Римскому статуту

В Армении предлагают подписать соглашение и упоминают ст. 98 Римского статута. Из нее следует, что МУС не может запрашивать содействие от страны-участницы, если оно нарушает другие ее обязательства по международному праву

Виды Еревана (Фото: Денис Кондратьев / ТАСС)

Ереван предложил Москве подписать двустороннее соглашение для юридического решения вопроса по Римскому статуту, который является основополагающим документом Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил представитель правительства Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян.

В начале сентября правительство Армении направило в парламент проект ратификации Римского статута. Стремление признать юрисдикцию МУС Ереван связывал с желанием поднять вопрос о военных преступлениях Азербайджана. Москва называла неприемлемым план Армении присоединиться к международной инстанции, которая весной выдала ордер на арест президента Владимира Путина, и требовала разъяснений.

«Мы предложили РФ заключить двухстороннее соглашение, чтобы в случае ратификации Римского статута Арменией опасения России развеялись», — сказал Киракосян (цитата по «Sputnik Армения»).

По его словам, текст соглашения был представлен Москве в апреле и Ереван ожидает ответа. Киракосян считает, что о возможности ареста Путина в случае его визита в Армению речи идти не может, а разговоры об этом «неразумны».

«Во-первых, действующие руководители стран наделены иммунитетом. А во-вторых, решения, которые основываются на ст. 98 Устава Римского статута, были предложены нашим российским коллегам», — добавил он.

В ст. 98 Римского статута говорится, что МУС не может обращаться с просьбой о содействии, которая требовала бы от запрашиваемого государства действий, противоречащих его обязательствам по международному праву в отношении государственного или дипломатического иммунитета для лица или имущества третьего государства до тех пор, пока суд не заручится поддержкой от запрашиваемого государства по вопросу об отказе от такого иммунитета.

Киракосян также повторил предыдущие заявления Еревана, что планы ратифицировать Римский статут связаны с действиями Азербайджана во время вооруженного конфликта с Арменией.

РБК направил запрос в МИД России.