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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Международный уголовный суд назвал дату полноправного членства Армении

МУС: Римский статут вступит в силу для Армении с 1 февраля 2024 года
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Вид на гору Арарат и город Ереван
Вид на гору Арарат и город Ереван (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Армения станет полноправным членом Международного уголовного суда (МУС) с 1 февраля 2024 года, сообщила пресс-служба суда.

«14 ноября 2023 года Республика Армения официально сдала на хранение документ о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Статут вступит в силу для Армении 1 февраля 2024 года», — говорится в заявлении на сайте суда.

В пресс-службе также уточнили, что из документов, которые Армения передела в МУС, следует, что страна признает юрисдикцию суда задним числом — с 10 мая 2021 года.

Международный уголовный суд — международный орган уголовной юстиции. В его компетенцию входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности и вооруженную агрессию. Его основополагающий документ — Римский статут — был принят в 1998 году и вступил в силу в 2002 году.

Армения стала 124-м государством, ратифицировавшим документ. Юрисдикция МУС не распространяется на Китай, Россию и США. Москва участвовала в разработке Римского статута и подписала его в 2000 году, но не ратифицировала, а в 2016 году отозвала и подпись.

Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута МУС
Политика
Ваагн Хачатрян

Армения подписала Римский статут летом 1998 года, но в 2004 году Конституционный суд признал предусмотренные документом обязательства противоречащими Основному закону страны.

Правительство Армении вновь обратилось в высшую судебную инстанцию по вопросу о присоединении к Римскому статуту в конце 2022 года. Спустя несколько месяцев Конституционный суд постановил, что положения документа не противоречат Основному закону.

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13 октября 2023 года президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации Римского статута.

Правительство Армении заявляло, что ратификация главного документа МУС обусловлена «широкомасштабной агрессией» Азербайджана в отношении Армении в сентябре 2022 года, а также «рядом грубейших военных преступлений», совершенных на армянской территории. Присоединение к МУС, отмечал Ереван, позволит обратиться в эту инстанцию для привлечения Баку к ответственности.

Россия выступила против ратификации Арменией Римского статута. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение Армении присоединиться к МУС «чрезвычайно враждебным» поступком по отношению к России.

В Ереване заявили, что еще весной предлагали Москве подписать двустороннее соглашение для юридического решения вопроса по Римскому статуту.

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Теги
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