Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута МУС

Россия называла ратификацию Римского статута чрезвычайно враждебным поступком Армении. В МИДе в ответ на предложение Еревана заключить отдельное соглашение говорили, что не будут искать способы обойти неправовые решения МУС

Ваагн Хачатрян (Фото: EPA / ТАСС)

Президент Армении Ваагн Хачатрян подписал закон о ратификации Римского статута – основополагающего документа Международного уголовного суда (МУС), сообщила пресс-служба главы государства.

В начале октября ратификацию документа одобрило Национальное собрание Армении. За это решение проголосовали 60 депутатов (всего в армянском парламенте 107 мест) правящей фракции «Гражданский договор», оппозиция была против.

Армения подписала Римский статут летом 1998 года, но в 2004 году Конституционный суд признал предусмотренные документом обязательства противоречащими Конституции страны. Правительство Армении вновь обратилось в высшую инстанцию по вопросу о Римском статуте в конце 2022 года. Спустя несколько месяцев Конституционный суд постановил, что положения документа не противоречат Основному закону.

Представитель правительства Армении по международно-правовым вопросам Егише Киракосян говорил, что, в соответствии с проектом ратификации, юрисдикцию МУС Ереван признает задним числом – с 10 мая 2021 года. Конституционный суд Армении признавал законным и это.

Правительство Армении заявляет, что ратификация Римского статута обусловлена «широкомасштабной агрессией» Азербайджана в отношении Армении в сентябре 2022 года, а также «рядом грубейших военных преступлений», совершенных на армянской территории. Присоединение к МУС, отмечал Ереван, позволит обратиться в эту инстанцию для привлечения Баку к ответственности.

Против ратификации Арменией Римского статута выступила Россия. Весной этого года МУС выдал ордера на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Согласно заявлению МУС, они «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию». Москва назвала решение международного суда ничтожным, поскольку Россия не признает юрисдикцию МУС.

Ратификацию Ереваном Римского статута пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл чрезвычайно враждебным поступком.

Киракосян заявлял, что еще весной власти Армении предложили Москве подписать двухстороннее соглашение, чтобы «опасения России развеялись». Он упоминал 98 статью Римского статута, в котором говорится, что МУС не может обращаться за содействием к стране – участнице, если речь идет о случае, когда это нарушает другие ее международные обязательства. Киракосян также говорил, что о возможности ареста Путина в случае его визита в Армению речи идти не может, а разговоры об этом «неразумны».

В интервью РБК заместитель главы МИД России Михаил Галузин, комментируя инициативу Еревана, заявил, что Москва не будет искать способы «обезопаситься от априори неправовых решений, которые мы не приемлем» «В этом контексте мы считаем присоединение нашего союзника Армении к Римскому статуту на фоне наличия упомянутых ордеров абсолютно недружественным шагом. Тут я не вижу поля для диалога», – подчеркнул он.