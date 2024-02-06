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Военная операция на Украине ,  
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Госагентства сообщили, что Россия добивается встречи в Госдепе по Ил-76

ТАСС: посольство России добивается встреч в Госдепе и Белом доме по Ил-76
Сюжет
Военная операция на Украине

Посольство России в Вашингтоне добивается проведения встреч в Госдепе и Белом Доме по ситуации со сбитым российским самолетом Ил-76, который перевозил пленных военнослужащих. Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Как уточнил «РИА Новости» собеседник, российская сторона намерена поднять вопрос о «расследовании на предмет террористического акта Украины».

Источник ТАСС, в свою очередь, сообщил, что дипмиссия начала добиваться проведения встреч сразу после авиакатастрофы.

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Самолет Ил-76, на борту которого находились 65 пленных украинских военнослужащих, был сбит при подлете к Белгороду 24 января. Российская сторона сообщила, что тогда должен был пройти обмен пленными в формате «192 на 192», однако он не состоялся из-за крушения, второй самолет с пленными развернули. Президент России Владимир Путин не исключал, что украинские силы сбили самолет случайно.

По данным Минобороны, по самолету выпустили две ракеты со стороны села Липцы в Харьковской области Украины. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). Позднее следствие заявило со ссылкой на результаты экспертизы, что Ил-76 был сбит зенитной управляемой ракетой MIM-104A американского комплекса Patriot.

США отвергли причастность к крушению самолета. Сообщения, что Ил-76 сбили с помощью американского ЗРК, Госдеп комментировать отказался, переадресовав этот вопрос украинскому руководству.

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Путин подчеркивал, что Москва настаивает на международном расследовании, «просит прислать международных экспертов и провести этот анализ». Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Киев намерен добиваться проведения международного расследования. В Кремле отмечали, что Москва согласна на это, если крушение Ил-76 будут рассматривать в качестве «преступного действия киевского режима».

Тела погибших украинских военнопленных пока не передали Киеву. В Кремле отмечали, что этим вопросом должно заниматься следствие.

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посольство России США Ил-76 Госдепартамент США Белый дом
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