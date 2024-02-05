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Военная операция на Украине ,  
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Госдеп переадресовал Киеву вопрос о сбитии Ил-76 из американского ЗРК

Госдеп отказался комментировать данные о сбитии Ил-76 из ЗРК Patriot
Сюжет
Военная операция на Украине

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель не стал комментировать сообщения, что украинские вооруженные силы сбили российский самолет Ил-76 с военнопленными на борту с помощью зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, поставленного США.

«Что касается конкретного инцидента, о котором вы упоминаете, то пусть об этом говорят наши партнеры на Украине», — заявил он на брифинге для журналистов.

Первые системы ПВО Patriot Украине передала Германия в апреле 2023 года. Россия осуждает поставки вооружений Киеву.

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Политика
Фото:СК России

Самолет Ил-76, на борту которого находились 65 пленных украинских военнослужащих, был сбит при подлете к Белгороду 24 января. Российская сторона сообщила, что тогда должен был пройти обмен пленными в формате «192 на 192», однако он не состоялся из-за крушения, второй самолет с пленными развернули. Президент России Владимир Путин не исключал, что украинские силы сбили самолет случайно.

По данным Минобороны, по самолету выпустили две ракеты из зенитного ракетного комплекса со стороны села Липцы в Харьковской области Украины. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). Позднее следствие заявило со ссылкой на результаты экспертизы, что Ил-76 был сбит зенитной управляемой ракетой MIM-104A американского комплекса Patriot.

О том, что Ил-76 с украинскими пленными сбили из ЗРК Patriot, также говорил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркивал, что российская сторона настаивает на международном расследовании и «просит прислать международных экспертов и провести этот анализ».

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Тела погибших украинских военнопленных пока не передали Киеву. В Кремле отмечали, что этим вопросом должно заниматься следствие.

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