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Военная операция на Украине ,  
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Кремль ответил на требование Зеленского о расследовании крушения Ил-76

Песков предложил позвонить Зеленскому и спросить о причинах крушения Ил-76
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский после крушения Ил-76 с украинскими пленными под Белгородом призвал к международному расследованию. Как сказал Песков, Москва согласна, если следователи сразу займутся расследованием действий Киева
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Россия согласна на международное расследование крушения Ил-76 с украинскими военнопленными под Белгородом при условии, если его будут рассматривать как следствие по «преступным действиям киевского режима», сообщил журналистам представитель президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал обещание украинского президента Владимира Зеленского настаивать на международном расследовании авиакатастрофы.

«Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима — оно однозначно нужно», — сказал представитель президента России (цитата по «Интерфаксу»).

На вопрос, зачем был сбит самолет, Песков предложил позвонить в офис Зеленского и задать этот вопрос там. Он назвал обмен пленными процессом, происходящим «в полной тишине», а действия Киева — «чудовищным совершенно актом».

«Это не укладывается в голове. Каким образом это скажется на перспективах продления этого процесса, вам никто не скажет», — заключил Песков.

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Самолет Ил-76 разбился накануне утром, 24 января. Борт следовал по маршруту аэродром Чкаловский (Московская область) — Белгород и перевозил украинских военных для обмена. На нем находились 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Ил-76 упал в поле, недалеко от населенного пункта. Все находившиеся на борту погибли.

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Минобороны России обвинило в крушении власти Украины. По данным ведомства, две ракеты были запущены из Харьковской области. О том, что самолет, скорее всего, сбили, говорят и опрошенные РБК эксперты.

Как заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, 24 января должен был пройти обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «192 на 192»: на Ил-76 находились 65 человек, остальных отправили на втором самолете, который развернули после катастрофы; по его мнению, Ил-76 был сбит украинской стороной «для того, чтобы сорвать этот обмен и обвинить в этом Россию».

В Киеве подтвердили, что 24 января планировался очередной обмен пленными, украинская сторона доставила на оговоренную точку российских пленных. В военной разведке (ГУР) утверждают, что Украину не проинформировали о маршрутах и формах доставки пленных, а также не уведомили о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства близ Белгорода в определенный период времени, «как неоднократно делалось в прошлом». В Киеве заявляют, что не имеют данных о том, кто и в каком количестве находился на борту самолета.


 

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политик, президент Украины
25 января 1978 года
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