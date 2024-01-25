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Военная операция на Украине ,  
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Госдеп отверг причастность США к крушению Ил-76 в Белгородской области

Госдеп: США не причастны к крушению Ил-76 в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
США не причастны к крушению российского военного самолета Ил-76, заявил представитель Госдепа. Депутат Картаполов ранее говорил, что самолет был сбит «тремя ракетами Patriot или IRIS-T»
Фото: Win McNamee / Getty Images
Фото: Win McNamee / Getty Images

Вашингтон никоим образом не причастен к крушению российского военного самолета Ил-76 в Белгородской области, на борту которого находились украинские военнопленные, заявил спикер Госдепартамента США Ведант Пател в ходе брифинга. Трансляция велась в YouTube-канале ведомства.

«Я с уверенностью могу сказать, что Соединенные Штаты не причастны к этому никоим образом», — сказал он.

По его словам, Вашингтон продолжает поддерживать «тесный контакт» с украинским правительством, чтобы установить все факты катастрофы и определить, что именно произошло.

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Политика
Фото:ТАСС

Военный самолет Ил-76, следовавший из Москвы в Белгород, потерпел крушение 24 января близ села Яблоново. Все находившиеся на борту погибли. Минобороны сообщало, что там были 74 человека, среди них — 65 украинских военнопленных. Они должны были принять участие в обмене в формате «192 на 192», уточнял глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

По данным Минобороны, самолет сбили ВСУ, две зенитные ракеты были запущены из Харьковской области. Картаполов утверждал, что Ил-76 сбили «тремя ракетами Patriot или IRIS-T». France Info со ссылкой на источник в военных кругах Франции писала, что борт был сбит украинской ракетой, выпущенной из комплекса ПВО Patriot.

МИД России возложил ответственность за катастрофу на Украину. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК). Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Киев был уведомлен о перевозке украинских военнопленных на Ил-76.

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В ГУР Украины, напротив, утверждали, что российская сторона не предупредила о маршрутах и формах доставки пленных. СБУ завела дело по статье о «нарушении законов и обычаев войны» (ст. 438 УК Украины).

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Илья Пламенев Илья Пламенев
Ил-76 Patriot США Военная операция на Украине
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