Госдеп отверг причастность США к крушению Ил-76 в Белгородской области

Госдеп: США не причастны к крушению Ил-76 в Белгородской области

США не причастны к крушению российского военного самолета Ил-76, заявил представитель Госдепа. Депутат Картаполов ранее говорил, что самолет был сбит «тремя ракетами Patriot или IRIS-T»

Фото: Win McNamee / Getty Images

Вашингтон никоим образом не причастен к крушению российского военного самолета Ил-76 в Белгородской области, на борту которого находились украинские военнопленные, заявил спикер Госдепартамента США Ведант Пател в ходе брифинга. Трансляция велась в YouTube-канале ведомства.

«Я с уверенностью могу сказать, что Соединенные Штаты не причастны к этому никоим образом», — сказал он.

По его словам, Вашингтон продолжает поддерживать «тесный контакт» с украинским правительством, чтобы установить все факты катастрофы и определить, что именно произошло.

Военный самолет Ил-76, следовавший из Москвы в Белгород, потерпел крушение 24 января близ села Яблоново. Все находившиеся на борту погибли. Минобороны сообщало, что там были 74 человека, среди них — 65 украинских военнопленных. Они должны были принять участие в обмене в формате «192 на 192», уточнял глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

По данным Минобороны, самолет сбили ВСУ, две зенитные ракеты были запущены из Харьковской области. Картаполов утверждал, что Ил-76 сбили «тремя ракетами Patriot или IRIS-T». France Info со ссылкой на источник в военных кругах Франции писала, что борт был сбит украинской ракетой, выпущенной из комплекса ПВО Patriot.

МИД России возложил ответственность за катастрофу на Украину. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК). Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Киев был уведомлен о перевозке украинских военнопленных на Ил-76.

В ГУР Украины, напротив, утверждали, что российская сторона не предупредила о маршрутах и формах доставки пленных. СБУ завела дело по статье о «нарушении законов и обычаев войны» (ст. 438 УК Украины).