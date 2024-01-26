Путин допустил, что Ил-76 с пленными ВСУ сбили по ошибке

Удар по Ил-76 — преступление, вне зависимости от того, совершили его «по неосторожности или специально», заявил Путин. Он попросит СК по максимуму обнародовать детали расследования, «чтобы и люди на Украине знали», что произошло

Фото: СК России

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту сбила Украина, он был атакован с территорий, подконтрольных Киеву, заявил президент Владимир Путин. Как ранее сообщали в Минобороны и Следственном комитете, вооружение, из которого поразили самолет, располагалось в селе Липцы Харьковской области.

По словам президента, неизвестно, специально ли по самолету нанесли удар или по ошибке, «по недомыслию», но «очевидно, что это они сделали». Главное управление разведки Украины знало, что пленных везут к месту предстоящего обмена, сказал он.

Video

Атаку совершили при помощи американских систем ПВО Patriot либо французских, точно это будет определено в ближайшие дни, сказал Путин. «Наши ПВО по своему самолету по определению наносить удары не могут. Там стоит система «свой-чужой», сколько бы оператор на кнопку ни нажимал, наши системы ПВО не сработают», — подчеркнул он.

Путин назвал произошедшее преступлением, вне зависимости от того, совершили ли его «по неосторожности или специально». Он сообщил, что попросит Следственный комитет максимально полно обнародовать результаты расследования, «чтобы и люди на Украине знали, что реально произошло».

По данным Минобороны, на борту, помимо 65 украинских военнопленных, были также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Самолет потерпел крушение 24 января. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о теракте (205 УК). На месте катастрофы нашли фрагменты, предположительно, зенитной управляемой ракеты, и «черные ящики», специалисты приступили к их расшифровке. СК 26 января обнародовал кадры осмотра места крушения, в том числе останки тел погибших.

В военной разведке Украины заявили, что Киев не был предупрежден о маршрутах и формах доставки пленных, а также не уведомлен о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства близ Белгорода в определенный период времени, «как неоднократно делалось в прошлом». Президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев будет требовать международного расследования. Украина также завела уголовное дело — по ст. 438 о «нарушении законов и обычаев войны».