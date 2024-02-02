Кремль переадресовал следствию вопрос о выдаче тел погибших в Ил-76

Фото: СК России

Вопрос о возможной передаче Украине тел украинских военнопленных, погибших в результате крушения самолета Ил-76, может решать только следствие. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сейчас этот вопрос целиком и полностью в руках следственных органов. Идет следствие, и в ходе следствия, естественно, все режимы определяют только следственные органы», — сказал он.

2 февраля представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявил, что Киев обратился к Москве с просьбой о передаче тел. Днем ранее, 1 февраля, СК России сообщил, что сотрудники ведомства идентифицировали останки погибших. На месте крушения следователи нашли более 670 фрагментов тел и «частично сохранившиеся» личные документы. В СК отметили, что «сделать однозначный вывод» о принадлежности останков находившимся на борту людям можно будет после проведения генетических экспертиз.

Самолет Ил-76, перевозивший 65 пленных украинских военнослужащих, был сбит 24 января на подлете к Белгороду. Российская сторона сообщила о запланированном обмене пленными в формате «192 на 192», который не состоялся из-за крушения. Минобороны обвинило в катастрофе Киев, заявив, что из Харьковской области по борту были выпущены две ракеты ПВО.

Президент Владимир Путин также сказал, что самолет с военнопленными сбила Украина. Экспертиза установила, что по нему попали из американского зенитного ракетного комплекса Patriot, заявил позднее глава государства. Путин не исключил, что Киев мог случайно сбить Ил-76, но отметил, что это не снимает с Украины ответственности за катастрофу.

Киев будет добиваться международного расследования крушения Ил-76, заявил президент Украины Владимир Зеленский в день происшествия.