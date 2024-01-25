СК завел дело о теракте из-за крушения Ил-76 в Белгородской области
Следственный комитет завел уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК) в связи с крушением военного самолета Ил-76 в Белгородской области, сообщается в телеграм-канале СК.
Первоначальные результаты расследования позволяют сделать вывод, что самолет был атакован зенитной ракетой со стороны Украины, отмечает СК. Устанавливаются причастные к этому члены ВСУ.
«В ходе осмотра места происшествия обнаружены фрагментированные останки людей, бортовые самописцы воздушного судна, которые направлены на расшифровку. По изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены экспертизы. Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, осмотр места происшествия продолжается», — говорится в публикации.
Ранее в оперативных службах сообщили ТАСС, что на месте крушения нашли обломки, предположительно, зенитной управляемой ракеты. Представитель экстренных служб рассказал «РИА Новости», что в обшивке самолета обнаружили «сотни входных отверстий от поражающих элементов ракеты».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии «Известиям» также рассказал, что на остатках фюзеляжа нашли отверстия от поражающих элементов. «Сейчас предстоит следователям определить тип поражающих элементов и к какому виду вооружения это относится», — сказал он.
Песков добавил, что Киев был уведомлен о перевозке украинских военнопленных на Ил-76, предложив ориентироваться на заявления российской стороны. Военная разведка Украины (ГУР) заявляла, что не была проинформирована о маршруте и формате доставки пленных, а также о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства близ Белгорода в определенный период времени, «как неоднократно делалось в прошлом».
Материал дополняется.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы