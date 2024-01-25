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Военная операция на Украине ,  
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СК завел дело о теракте из-за крушения Ил-76 в Белгородской области

СК завел дело о теракте в связи с крушением Ил-76 в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Следственный комитет завел уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК) в связи с крушением военного самолета Ил-76 в Белгородской области, сообщается в телеграм-канале СК.

Первоначальные результаты расследования позволяют сделать вывод, что самолет был атакован зенитной ракетой со стороны Украины, отмечает СК. Устанавливаются причастные к этому члены ВСУ.

«В ходе осмотра места происшествия обнаружены фрагментированные останки людей, бортовые самописцы воздушного судна, которые направлены на расшифровку. По изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены экспертизы. Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, осмотр места происшествия продолжается», — говорится в публикации.

СК завел дело о теракте из-за крушения Ил-76 в Белгородской области
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Ранее в оперативных службах сообщили ТАСС, что на месте крушения нашли обломки, предположительно, зенитной управляемой ракеты. Представитель экстренных служб рассказал «РИА Новости», что в обшивке самолета обнаружили «сотни входных отверстий от поражающих элементов ракеты».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии «Известиям» также рассказал, что на остатках фюзеляжа нашли отверстия от поражающих элементов. «Сейчас предстоит следователям определить тип поражающих элементов и к какому виду вооружения это относится», — сказал он.

Песков добавил, что Киев был уведомлен о перевозке украинских военнопленных на Ил-76, предложив ориентироваться на заявления российской стороны. Военная разведка Украины (ГУР) заявляла, что не была проинформирована о маршруте и формате доставки пленных, а также о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства близ Белгорода в определенный период времени, «как неоднократно делалось в прошлом».

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Следственный комитет теракт Ил-76
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