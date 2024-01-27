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Житель Тюмени через суд потребовал от «Мутабора» компенсацию за вечеринку

Житель Тюмени через суд потребовал у «Мутабора» компенсацию за «голую вечеринку»
Здание ночного клуба &laquo;Мутабор&raquo;
Здание ночного клуба «Мутабор» (Фото: Евгений Разумный / «Коммерсантъ»)

Лефортовский районный суд Москвы зарегистрировал иск тюменского активиста с требованием к владельцу клуба «Мутабор» (ООО «Арт Центр») выплатить компенсацию морального вреда за «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

«По мнению заявителя, проведение скандально известной вечеринки «almost naked party» («почти голая вечеринка». — РБК) на линии боевого соприкосновения оскорбляет уважение ценности человеческой жизни», — сказано в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что истец не раз выступал против «пропаганды нетрадиционных отношений, в защиту христианских православных ценностей и правил». О ком именно идет речь, в суде не уточнили.

Суд принял иск к МТС на $1 млрд из-за вечеринки Ивлеевой
Общество
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

По иску уже назначено предварительное заседание. Согласно информации в карточке дела, оно пройдет 26 февраля. Истцом значится Ю.В. Рябцев.

В ночь на 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой Almost Naked («Почти голый»). Снимки участников, полуобнаженных или в прозрачных костюмах, выложили в интернет. Они вызвали широкий общественный резонанс, а Роскомнадзор нашел признаки «пропаганды ЛГБТ» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

На фоне скандала участники вечеринки сообщили, что их «вырезали из эфиров», а их концерты начали отменять; Ивлеева и другие записали видео с извинениями. Ивлееву оштрафовали на 100 тыс. руб. за организацию вечеринки, а работу «Мутабора» приостановили на 90 дней по статье о нарушении санитарных норм.

После мероприятия к «Мутабору» и самой Ивлеевой было подано несколько исков. Одно из заявлений с требованием компенсации морального вреда подал А.С. Трещев: он добивается перечисления блогером и компанией МТС, амбассадором которой была Ивлеева, по 1 млрд руб. и $1 млрд в фонд поддержки участников военной операции на Украине «Защитники Отечества».

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Теги
Персоны
клуб Мутабор Тюмень компенсация моральный вред иски Настя Ивлеева
Анастасия Ивлеева фото

Анастасия Ивлеева

блогер, телеведущая, актриса
8 марта 1991 года
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