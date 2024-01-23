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Против Ивлеевой в третий раз подали иск на ₽1 млрд

Против Ивлеевой подали третий иск на ₽1 млрд за «голую вечеринку»
Анастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Таганский районный суд Москвы зарегистрировал третий иск к блогеру Анастасии Ивлеевой на 1 млрд руб. с требованием компенсировать моральный вред за «голую вечеринку» в клубе «Мутабор», сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

Ответчиком по делу также проходит ПАО «Мобильные телесистемы» — компания МТС, с нее требуют $1 млрд. Истцом выступил А.С. Трещев. Деньги хотят обязать перечислить в фонд поддержки участников военной операции на Украине «Защитники Отечества».

На вечеринке присутствовал вице-президент МТС Игорь Мишин. После «голой вечеринки» компания исключила Ивлееву из амбассадоров, а рекламу с ее участием сняли с эфира. Собеседник РБК, знакомый с ситуацией, отметил, что в МТС рассматривают вариант ее исключения из всех своих рекламных продуктов.

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Общество
Анастасия Ивлеева

В начале января 2024 года иск продюсера Александра Иншакова к Ивлеевой не принял Хамовнический суд Москвы, поскольку ответчик проживает «на территории иного субъекта».

17 января еще один иск к Ивлеевой на 1 млрд руб. поступил во Всеволожский суд Ленобласти. Его подала жительница Златоуста, которой действия участников «голой вечеринки» причинили «нравственные, физические страдания, чувства безысходности, обреченности, страха за будущее своих детей, внуков, за будущее России».

Позже Таганский суд отклонил коллективный иск к Ивлеевой от Иншакова с требованием выплатить 1 млрд руб. в качестве компенсации морального вреда из-за «голой вечеринки». К нему присоединились еще 22 человека.

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В ночь на 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой Almost Naked («Почти голый»). Снимки участников, полуобнаженных или в прозрачных костюмах, выложили в интернет. Они вызвали широкий общественный резонанс, а Роскомнадзор нашел признаки «пропаганды ЛГБТ» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

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Теги
Персоны
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Анастасия Ивлеева фото

Анастасия Ивлеева

блогер, телеведущая, актриса
8 марта 1991 года
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