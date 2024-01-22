Прокуратура рассказала, в какое СИЗО отправили Блиновскую

Елена Блиновская (Фото: moscowproc / Telegram)

Блогера Елену Блиновскую после ареста поместили в московское СИЗО № 6 «Печатники», сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в телеграм-канале.

СИЗО № 6 — следственный изолятор для женщин, расположенный на юго-востоке Москвы по адресу: ул. Шоссейная, д. 92.

Блиновскую отправили в следственный изолятор после того, как 22 января Замоскворецкий суд Москвы изменил ей меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

Суд согласился с выводами обвинения, что Блиновская нарушала избранную ей меру пресечения. Блиновская арестована до 26 апреля.

Изменение меры пресечения следователь на заседании объяснил тем, что Блиновская «цинично пренебрегала» установленными для нее ограничениями, передает ТАСС. В частности, она «провела светскую новогоднюю вечеринку, на которой общалась в том числе со свидетелем по делу Осмоловой». Кто такая Осмолова, не уточнялось.

Блиновская вину не признала. Ее адвокат Наталия Сальникова заявила, что подозреваемая не знала о том, что Осмолова является свидетелем по ее делу.

Блиновскую задержали в апреле 2023-го по обвинению в неуплате налогов почти на 1 млрд руб. и отмывании денег в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК; по первой статье максимальное наказание — три года лишения свободы, по второй — семь). С конца апреля Блиновская находилась под домашним арестом.

По версии следствия, Блиновская не уплатила НДС и НДФЛ на сумму 918 млн руб. в 2019–2021 годах. Она платила налоги по упрощенной схеме как индивидуальный предприниматель, однако это предполагает доход в размере не более 150 млн руб. в год, а Блиновская получала гораздо больше.

Обвинения по тем же статьям предъявлены ее мужу Алексею Блиновскому, суд запретил ему определенные действия, в том числе использование интернета. Сальникова сообщала, что по делу были арестованы активы супругов на 64 млрд руб.

Кроме долга Блиновская обязана уплатить пени и штрафы, совокупно она должна около 1,4 млрд руб. В конце декабря блогер подала в суд на налоговую.

Следственный комитет 22 января предъявил Блиновской новые обвинения из-за неправомерного оборота средств платежей группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 187 УК).