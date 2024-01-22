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Дело инстаблогеров ,  
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Блиновская не признала вину по новым обвинениям

Адвокат: Елена Блиновская не признает вину в незаконном обороте средств платежей
Сюжет
Дело инстаблогеров
Елена Блиновская
Елена Блиновская (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Блогер Елена Блиновская не признала вину в неправомерном обороте средств платежей, передает ТАСС слова ее адвоката Наталии Сальниковой.

«Вину не признает», — сказала защитник.

Ранее 22 января СК сообщил, что Блиновской предъявлены два новых эпизода обвинения — о неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору. Речь идет о ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса, максимальное наказание по которой — семь лет лишения свободы.

По данным следствия, не позднее 2019 года блогер получила электронные ключи юридических лиц для «неправомерного осуществления переводов денежных средств с расчетных счетов обществ». В дальнейшем она распоряжалась ими в своих целях без ведома владельцев, уточнил Следственный комитет.

Суд продлил домашний арест Блиновской до конца января
Общество
Елена Блиновская

Следователи обратились в суд с ходатайством об изменении меры пресечения для Блиновской, они просят заменить ей домашний арест на отправку в СИЗО в связи с «неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения».

Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на 918 млн руб. с помощью схемы «дробления» бизнеса, за счет которой блогер занижала свои доходы.

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В апреле 2023 года Блиновскую задержали при попытке выехать из России в Белоруссию. На следующий день суд поместил ее под домашний арест и арестовал десятки счетов, автомобили, в том числе Bentley и Lamborghini, моторную лодку, снегоболотоход, гидроцикл и коллекционные монеты.

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