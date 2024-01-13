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Пожар в «Сбербанк-Сити» в Москве потушили

МЧС: пожар в строящемся «Сбербанк-Сити» в Москве потушили
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Пожар в строящемся здании по адресу Кутузовский проспект, дом 32, в Москве потушили, сообщила РБК пресс-служба главного управления МЧС по столице.

«Пожар полностью ликвидирован на площади 400 кв. м», — рассказали в пресс-службе ведомства. О пострадавших в МЧС не сообщали.

Департамент транспорта Москвы предупредил, что в связи с пожаром затруднено движение на съезде с Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект в сторону области. Занят правый рад, уточнили в департаменте.

По адресу Кутузовский проспект, дом 32, находится строящийся комплекс «Сбербанк-Сити», который состоит из пяти зданий общей площадью почти 600 тыс. кв. м. По данным газеты «Вечерняя Москва», пожар начался со склада с лакокрасочными материалами. Cтроители сами эвакуировались из здания.

Сотни рабочих бегут со склада Wildberries при пожаре. Видео
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Ранее в поселке Шушары под Петербургом загорелся крупный склад Wildberries. Площадь пожара достигла 70 тыс. кв. м, ему присвоили максимальный ранг сложности. Крыша и стены помещения частично обрушились. В тушении пожара участвуют 270 человек и 57 единиц техники. Пожар локализовали.

В Wildberries сообщили, что все сотрудники успели эвакуироваться из здания. В момент возгорания там находились более 1 тыс. работников. В МЧС заявили, что пострадавших и погибших нет.

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Источник ТАСС в экстренных службах назвал вероятной причиной пожара неисправность проводки. Близкий к МЧС источник РБК говорил, что в числе версий пожара рассматривается поджог. Он также отметил, что окончательные выводы будут сделаны после ликвидации пожара и проведения экспертизы.

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