Пожару на складе Wildberries в Шушарах присвоили наивысший ранг сложности

Фото: МЧС России

Пожару на складе маркетплейса Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом присвоили пятый, максимальный ранг сложности, сообщили в МЧС.

«Проводится наращивание сил и средств. На данный момент к ликвидации пожара привлечено порядка 270 человек и 57 единиц техники», — добавили в пресс-службе ведомства.

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Возгорание началось утром 13 января. Склад находится на Московском шоссе, 153. Размер горящего комплекса 350 на 350 м, то есть общая площадь — более 122 тыс. кв. м. Площадь пожара — 50 тыс. кв. м.

Данных о пострадавших пока нет. Wildberries сообщила, что людей из здания эвакуировали. Компания пообещала вернуть деньги покупателям, чьи заказы были утрачены, и предоставить компенсацию продавцам, чьи товары были повреждены или сгорели.

В качестве одной из предварительных версий рассматривается поджог складского комплекса, рассказал источник РБК, близкий к МЧС. Он также отметил, что окончательные выводы будут сделаны после ликвидации пожара и проведения экспертизы. О том, что следствие рассматривает версию поджога, сообщает также телеграм-канал SHOT.