Сотни рабочих бегут со склада Wildberries при пожаре. Видео

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После начала пожара на складе Wildberries в Шушарах всех сотрудников эвакуировали. Глава петербургского управления МЧС Алексей Аникин рассказал «Известиям», что со склада вывели 350 сотрудников. «Фонтанка» пишет, что столько людей находилось в блоке, где хранится упаковочная пленка, там и начался пожар. Всего же на смену в субботу заступили 1,6 тыс. человек. О том, что на сгоревшем складе во время утренней пересменки находились порядка тысячи человек, сообщает также SHOT.

Источник РБК, близкий к МЧС, ранее сообщал, что пожарная сигнализация при возгорании на складе не сработала. «Ее могли отключить, так как накануне было несколько ложных срабатываний», — отметил собеседник. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что предварительная причина возгорания — неисправность проводки.