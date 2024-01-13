При пожаре на складе Wildberries в Шушарах частично обрушились крыша и стены

Крыша и стены склада Wildberries в Шушарах частично обрушились при пожаре

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На территории загоревшегося склада Wildberries в поселке Шушары под Петербургом произошло обрушение на площади 40 тыс. кв. м, сообщило городское управление МЧС в своем телеграм-канале.

Почти по всей площади пожара обрушились крыша и стены, сообщают телеграм-канал SHOT и корреспондент телеканала «РЕН ТВ». Очевидцы пожара рассказывают о «постоянном грохоте», пишет SHOT. На место происшествия приехали сотрудники Роспотребнадзора для отбора проб воздуха.

Пожар на складе Wildberries начался утром 13 января. Помещение находится на Московском шоссе, 153. По последним данным МЧС, площадь пожара составляет 70 тыс. кв. м. Общая площадь складского комплекса — более 122 тыс. кв. м.

Пожару присвоили пятый, наивысший ранг сложности. В тушении участвуют около 270 человек и 57 единиц техники. Данных о пострадавших у МЧС нет. Wildberries сообщила, что людей из здания эвакуировали. По данным SHOT, в момент пожара там находились минимум 1 тыс. человек.

В качестве одной из предварительных версий причин пожара рассматривается поджог, рассказал источник РБК, близкий к МЧС. Окончательные выводы будут сделаны после ликвидации пожара и проведения экспертизы, отметил он. Прокуратура Пушкинского района сообщила о начале проверки.