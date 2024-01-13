В Москве начался пожар в «Сбербанк-Сити»
В строящемся здании по адресу Кутузовский проспект, дом 32, корпус 2 начался пожар, его пытаются потушить, сообщила РБК пресс-служба главного управления МЧС по Москве.
«На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало», — добавили в ведомстве.
Загорелся склад с лакокрасочными материалами, огонь распространился на площади 100 кв. м, выяснила «Вечерняя Москва». По данным издания, строители смогли сами эвакуироваться из здания.
В этом месте находится комплекс зданий «Сбербанк-Сити», который состоит из пяти зданий общей площадью почти 600 тыс. кв. м. Здание по адресу дом 32 корпус 2 упоминается в годовом отчете благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» (.pdf) и на сайте фонда в графе контактов. МК также сообщает, что пожар начался в строящемся здании Сбербанка.