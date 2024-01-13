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В Москве начался пожар в «Сбербанк-Сити»

В Москве загорелся строящийся офис Сбербанка на Кутузовском проспекте
В одном из зданий комплекса офисов Сбербанка начался пожар. По данным СМИ, огонь начался со склада лакокрасочных изделий. Прошлой осенью на строящемся объекте комплекса погиб рабочий
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В строящемся здании по адресу Кутузовский проспект, дом 32, корпус 2 начался пожар, его пытаются потушить, сообщила РБК пресс-служба главного управления МЧС по Москве.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало», — добавили в ведомстве.

Загорелся склад с лакокрасочными материалами, огонь распространился на площади 100 кв. м, выяснила «Вечерняя Москва». По данным издания, строители смогли сами эвакуироваться из здания.

В Москве начался пожар в «Сбербанк-Сити»
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В этом месте находится комплекс зданий «Сбербанк-Сити», который состоит из пяти зданий общей площадью почти 600 тыс. кв. м. Здание по адресу дом 32 корпус 2 упоминается в годовом отчете благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» (.pdf) и на сайте фонда в графе контактов. МК также сообщает, что пожар начался в строящемся здании Сбербанка.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Елена Степанова Елена Степанова
Сбербанк пожары Пожар благотворительный фонд
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