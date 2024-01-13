 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Поджог назвали одной из версий причин пожара на складе Wildberries

Поджог оказался в числе возможных версий пожара на складе Wildberries в Шушарах
Крупный пожар на складе Wildberries мог начаться из-за поджога, эту версию изучат следователи. Огонь пытаются потушить около 270 спасателей, компания пообещала возместить расходы продавцам и покупателям

Поджог назвали одной из версий причин пожара на складе Wildberries
Video

В качестве одной из предварительных версий пожара на складе Wildberries в Шушарах рассматривается поджог складского комплекса, рассказал источник, близкий к МЧС.

Окончательные выводы будут сделаны после ликвидации пожара и проведения экспертизы, отметил собеседник.

О том, что поджог рассматривается в качестве одной из версий, также сообщил телеграм-канал Shot. По предварительным данным, пишет Mash, пожар начался с помещений, где находилось холодильное оборудование. В начале возгорания на складе находились не менее тысячи человек.

За неделю до пожара на первом и втором блоках склада несколько раз ложно срабатывала пожарная сигнализация, а потому в день пожара сотрудники сперва решили, что система опять ошиблась, сообщил Baza.

По данным Baza и 78.ru, в ночь на 11 января близ Московского шоссе произошла драка между двумя выходцами из Таджикистана и Азербайджана, один из мужчин был госпитализирован с ножевым ранением, после чего на складе прошли массовые проверки силовиков. Полиция тогда завела дело об умышленном причинении тяжелого вреда здоровью, под проверку попали все сотрудники склада.

Склад расположен в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, площадь возгорания составляет 50 тыс. кв м, огонь пытаются потушить примерно 270 человек. В Wildberries уже пообещали, что возместят продавцам потери за уничтоженные огнем товары, а покупателям вернут деньги. В 2021-м компания объявила о планах инвестировать в склад 3 млрд руб.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
Авторы
Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Wildberries Пожар МЧС Санкт-Петербург Шушары
Материалы по теме
Кадры крупного пожара на петербургском складе Wildberries
Общество
Wildberries пообещала компенсацию за товары после пожара на складе
Бизнес
Площадь пожара на складе Wildberries под Петербургом выросла в 50 раз
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 96,75 (-0,79) Инвестиции, 12 янв, 16:50 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 88,13 (-0,65) Инвестиции, 12 янв, 16:50
Прокуратура начала проверку из-за пожара на складе Wildberries в Шушарах Общество, 10:27
Дочь американского миллиардера выиграла первый в карьере турнир WTA Спорт, 10:26
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии поэта Льва Рубинштейна Общество, 10:25
Российский защитник отдал голевой пас в овертайме в матче НХЛ Спорт, 10:12
Пожару на складе Wildberries в Шушарах присвоили наивысший ранг сложности Общество, 10:08
Корпоративы зреют в январе: почему праздники компании переносят на месяц Общество, 10:05
Кадры крупного пожара на петербургском складе Wildberries Общество, 10:04
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
На лунном модуле Peregrine замедлилась утечка топлива Технологии и медиа, 10:02
Кета под шубой, калач с камамбером и уральская кухня: что попробовать Стиль, 10:00
Wildberries пообещала компенсацию за товары после пожара на складе Бизнес, 09:55
Поджог назвали одной из версий причин пожара на складе Wildberries Общество, 09:50
В Норвегии предложили считать преступлением помощь «иностранному влиянию» Политика, 09:32
Площадь пожара на складе Wildberries под Петербургом выросла в 50 раз Общество, 09:28
Архитектура по-новому: какими станут здания будущего РБК и Ahead, 09:11