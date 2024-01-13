Поджог оказался в числе возможных версий пожара на складе Wildberries в Шушарах

Поджог назвали одной из версий причин пожара на складе Wildberries

Крупный пожар на складе Wildberries мог начаться из-за поджога, эту версию изучат следователи. Огонь пытаются потушить около 270 спасателей, компания пообещала возместить расходы продавцам и покупателям

Video

В качестве одной из предварительных версий пожара на складе Wildberries в Шушарах рассматривается поджог складского комплекса, рассказал источник, близкий к МЧС.

Окончательные выводы будут сделаны после ликвидации пожара и проведения экспертизы, отметил собеседник.

О том, что поджог рассматривается в качестве одной из версий, также сообщил телеграм-канал Shot. По предварительным данным, пишет Mash, пожар начался с помещений, где находилось холодильное оборудование. В начале возгорания на складе находились не менее тысячи человек.

За неделю до пожара на первом и втором блоках склада несколько раз ложно срабатывала пожарная сигнализация, а потому в день пожара сотрудники сперва решили, что система опять ошиблась, сообщил Baza.

По данным Baza и 78.ru, в ночь на 11 января близ Московского шоссе произошла драка между двумя выходцами из Таджикистана и Азербайджана, один из мужчин был госпитализирован с ножевым ранением, после чего на складе прошли массовые проверки силовиков. Полиция тогда завела дело об умышленном причинении тяжелого вреда здоровью, под проверку попали все сотрудники склада.

Склад расположен в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, площадь возгорания составляет 50 тыс. кв м, огонь пытаются потушить примерно 270 человек. В Wildberries уже пообещали, что возместят продавцам потери за уничтоженные огнем товары, а покупателям вернут деньги. В 2021-м компания объявила о планах инвестировать в склад 3 млрд руб.