ТАСС назвал вероятную причину пожара на складе Wildberries

Крупный пожар на складе Wildberries мог начаться из-за проблем с проводкой, пожарную сигнализацию там отключили после ложных срабатываний, выяснил ТАСС. Ущерб Wildberries может достичь ₽11 млрд

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Вероятной причиной крупного пожара на складе Wildberries под Санкт-Петербургом была неисправность проводки, следует из предварительных выводов, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«По предварительным данным, пожарная сигнализация, когда начался пожар, была отключена, так как было неоднократное ложное срабатывание», — сообщил собеседник агентства.

Mash со слов сотрудника склада сообщал, что в здании пахло жженой проводкой еще в 4 утра, затем сработала пожарная тревога, но ее отключили и продолжили работать. Мужчина рассказал, что перед этим на складе возвели новый мезонин с проводкой.

Возгорание локализовано на 70 тыс. кв. м, тушение продолжается.

Следствие ранее также изучало версию о поджоге.

Ущерб Wildberries от пожара может достичь 10–11 млрд руб, что сопоставимо с суммой выплат после пожара на складах Ozon в августе 2022 года, сообщил РБК источник на рынке.

Склад расположен в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, огонь с раннего утра пытаются потушить примерно 270 человек, возгоранию присвоен повышенный уровень сложности. Информациии о пострадавших нет, сообщили в МЧС. У здания склада обрушились крыша и стены, очевидцы пожара рассказывают о «постоянном грохоте».

Wildberries пообещала возместить расходы продавцам и покупателям. В 2021-м компания объявила о планах инвестировать в сгоревший склад 3 млрд руб.