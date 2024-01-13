МЧС: при пожаре на складе Wildberries в Шушарах никто не пострадал

В МЧС заявили, что погибших при пожаре на складе Wildberries нет

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

В результате пожара на складе маркетплейса Wildberries в поселке Шушары под Петербургом никто не пострадал, заявил начальник управления информационного обеспечения деятельности петербургского управления МЧС Игорь Улубиков, сообщает пресс-служба ведомства.

«На данный момент пожар локализован. Погибших и пострадавших на пожаре нет», — сказал Улубиков.

Он добавил, что тушение пожара осложнялось угрозой распространения огня со склада на парковку грузовых автомобилей и электроподстанцию. Пожарным удалось не допустить разрастания пожара, сообщили РБК в пресс-службе МЧС. По последним данным, площадь возгорания составляет 70 тыс. кв. м.

Склад Wildberries расположен в Пушкинском районе. Возгоранию присвоили пятый, максимальный ранг сложности. В тушении участвуют 270 человек и 57 единиц техники. На площади в 40 кв. м. произошло обрушений конструкций, сообщали в МЧС. По данным SHOT и «Рен-ТВ», частично обрушились крыша и стены.

Источник ТАСС в экстренных службах назвал вероятной причиной неисправность проводки. Близкий к МЧС источник РБК говорил, что в числе версий пожара рассматривается поджог. Он также отметил, что окончательные выводы будут сделаны после ликвидации пожара и проведения экспертизы.

Wildberries пообещала возместить расходы продавцам и покупателям. Ущерб компании от пожара может достичь 10–11 млрд руб., что сопоставимо с суммой выплат после пожара на складах Ozon в августе 2022 года, сообщил РБК источник на страховом рынке.