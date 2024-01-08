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Военная операция на Украине ,  
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Киркоров пожертвует гонорар с «Новогодней Маски» жителям Белгорода

Киркоров отдаст деньги с «Новогодней маски» пострадавшим от ударов белгородцам
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Певец Филипп Киркоров решил пожертвовать гонорар за участие в шоу «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ жителям Белгородской области, пострадавшим при обстрелах в новогодние праздники. Об этом он объявил на своей странице во «ВКонтакте».

«Сегодня я принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода», — написал исполнитель.

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Фото:Кирилл Чаплинский / ТАСС

Центр Белгорода 30 декабря 2023 года подвергся самому сильному обстрелу с начала спецоперации на Украине. В результате атаки погибли 29 человек, еще более ста получили ранения.

В новогодние праздники обстрелы города продолжились, в результате чего были ранены еще несколько мирных жителей. Только к 4 января из города эвакуировали 600 человек из-за работ по обезвреживанию неразорвавшихся снарядов.

Белгородцам рекомендовали временное пребывание в Старом Осколе и Губкине, расположенных в отдалении от границы с Украиной. Желающие эвакуироваться из областного центра должны сообщить об этом властям. По словам воронежского губернатора Александра Гусева, часть семей также вывезли на территорию региона.

Киркоров в декабре принял участие в «голой вечеринке», организованной блогером Настей Ивлеевой. Мероприятие проходило в ночь с 20 на 21 декабря в московском клубе «Мутабор». Гости, в том числе артисты и музыканты, были одеты в открытую или прозрачную одежду.

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Фото и видео с вечеринки вызвали большой резонанс, на некоторых из них Роскомнадзор нашел признаки «пропаганды ЛГБТ». Киркоров и другие артисты извинились за участие в мероприятии.

На фоне скандала Киркорова убрали с постера новогодней комедии «Иван Васильевич меняет всё» на телеканале ТНТ, его выступление в рамках «Зимнего Show» отменили. Выступление Киркорова из «Рождественского вечера с Григорием Лепсом» также убрал«Первый канал».

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Персоны
Филипп Киркоров обстрелы Белгородская область гонорар
Филипп Киркоров фото

Филипп Киркоров

певец, актер, шоумен
30 апреля 1967 года
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