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Первый канал вырезал выступления Киркорова и Глюкозы из шоу Лепса

Первый канал убрал выступления Киркорова и Глюкозы из рождественского шоу Лепса

Первый канал убрал выступления народного артиста России Филиппа Киркорова и певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) из «Рождественского вечера с Григорием Лепсом», сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». Об этом также пишет «Комсомольская правда».

Речь идет о шоу, которое записали еще 24 декабря. В начале шоу Киркоров должен был выступить с песней «Летите, летите», а потом спеть вместе с певицей Люсей Чеботиной и певцом Михаилом Шуфутинским. Глюкоза должна была исполнить песню «Мурашки».

Однако в эфире 7 января их выступления не показали. «Осторожно, новости» показал фото и видео-фрагменты из их номеров. Имя Филиппа Киркорова отсутствует в описании шоу на сайте Первого канала, при этом Глюкоза там упоминается.

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Запись шоу состоялась спустя несколько дней после «голой вечеринки», которую устроила в ночь на 21 декабря 2023 года блогер Анастасия Ивлеева. Гости на мероприятии, в том числе артисты и музыканты, были одеты в открытую или прозрачную одежду.

Фото и видео с мероприятия вызвали большой резонанс, на некоторых из них Роскомнадзор нашел признаки «пропаганды ЛГБТ». Киркоров и другие артисты, появившиеся на вечеринке, извинились за участие в мероприятии.

Однако позже Киркорова убрали из постера новогодней комедии «Иван Васильевич меняет всё» на телеканале ТНТ и отменили его выступление в рамках «Зимнего Show». Также был заблокирован сайт певца.

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Филипп Киркоров Григорий Лепс Первый канал вечеринка Настя Ивлеева
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