Желающим уехать из Белгорода предложили эвакуацию на окраину области

Желающим уехать из Белгорода на фоне участившихся обстрелов предложили номера в Старом Осколе и Губкине, вдали от границы

Белгород (Фото: Павел Колядин / ТАСС)

Жители Белгорода, желающие эвакуироваться из-за обстрелов, должны сообщить об этом властям, после чего их переселят в города Старый Оскол и Губкин, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Вижу несколько обращений в социальных сетях, где пишут: «Нам страшно, помогите нам выехать в безопасное место». Конечно, поможем! Уже несколько семей перевезли», — сказал Гладков.

Он пообещал, что желающие эвакуироваться будут «в достаточно комфортных условиях, в теплых и безопасных номерах». «Вы будете находиться там столько времени, сколько это будет необходимо», — заверил Гладков.

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По словам губернатора, если на всех желающих не хватит мест в пунктах временного размещения на территории Белгородской области, то беженцев примут в других регионах. Главы нескольких субъектов страны в конце декабря и начале января уже предлагали свою помощь. Гладков отметил, что ситуация в Белгороде остается непростой.

Старый Оскол и Губкин расположены на северо-восточной окраине Белгородской области, неподалеку от границы с Курской областью. Там уже размещали семьи, вынужденно покинувшие свои дома в Шебекино и других пострадавших населенных пунктах региона.

Белгород после начала Россией военной операции не раз подвергался обстрелам. По подсчетам белгородского издания «Фонарь», за время конфликта погибли 96 белгородцев.

30 декабря произошел «самый тяжелый» обстрел: погибли 25 человек, ранения получили свыше 100. Обстрелы продолжились 2 января, тогда из-за ударов ракетами «Ольха» получили повреждения 64 частных дома и семь квартир, один человек погиб: он ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. В ночь на 4 января в регионе сбили десять ракет «Ольха», пострадали двое жителей Белгорода.

Как отмечала Би-би-си, жители Белгорода жаловались на закрытые подвалы, в которые нельзя было попасть при обстреле, а списки адресов укрытий не публикуются. В МЧС прежде объясняли, что не сообщают адреса укрытий, чтобы они не попали к «нашему потенциальному противнику».

К 4 января 600 белгородцев были эвакуированы из своих домов из-за работ по обезвреживанию неразорвавшихся снарядов. «101 человек находится в пункте временного размещения, остальные разместились у своих родственников и знакомых», — уточнил тогда Гладков.

«Тревожная эскалация боевых действий, десятки мирных жителей убиты на Украине и в России. Международное гуманитарное право запрещает неизбирательные нападения на гражданские объекты», — заявили в ООН и призвали к деэскалации конфликта Москвы и Киева.