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Военная операция на Украине ,  
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Желающим уехать из Белгорода предложили эвакуацию на окраину области

Гладков: желающих жителей Белгорода эвакуируют в Старый Оскол и Губкин
Сюжет
Военная операция на Украине
Желающим уехать из Белгорода на фоне участившихся обстрелов предложили номера в Старом Осколе и Губкине, вдали от границы
Белгород
Белгород (Фото: Павел Колядин / ТАСС)

Жители Белгорода, желающие эвакуироваться из-за обстрелов, должны сообщить об этом властям, после чего их переселят в города Старый Оскол и Губкин, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Вижу несколько обращений в социальных сетях, где пишут: «Нам страшно, помогите нам выехать в безопасное место». Конечно, поможем! Уже несколько семей перевезли», — сказал Гладков.

Он пообещал, что желающие эвакуироваться будут «в достаточно комфортных условиях, в теплых и безопасных номерах». «Вы будете находиться там столько времени, сколько это будет необходимо», — заверил Гладков.

Желающим уехать из Белгорода предложили эвакуацию на окраину области
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По словам губернатора, если на всех желающих не хватит мест в пунктах временного размещения на территории Белгородской области, то беженцев примут в других регионах. Главы нескольких субъектов страны в конце декабря и начале января уже предлагали свою помощь. Гладков отметил, что ситуация в Белгороде остается непростой.

Старый Оскол и Губкин расположены на северо-восточной окраине Белгородской области, неподалеку от границы с Курской областью. Там уже размещали семьи, вынужденно покинувшие свои дома в Шебекино и других пострадавших населенных пунктах региона.

В ООН призвали к деэскалации конфликта после гибели людей в Белгороде
Политика

Белгород после начала Россией военной операции не раз подвергался обстрелам. По подсчетам белгородского издания «Фонарь», за время конфликта погибли 96 белгородцев.

30 декабря произошел «самый тяжелый» обстрел: погибли 25 человек, ранения получили свыше 100. Обстрелы продолжились 2 января, тогда из-за ударов ракетами «Ольха» получили повреждения 64 частных дома и семь квартир, один человек погиб: он ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. В ночь на 4 января в регионе сбили десять ракет «Ольха», пострадали двое жителей Белгорода.

Белгород после обстрела. Фотографии
Фотогалерея 

Как отмечала Би-би-си, жители Белгорода жаловались на закрытые подвалы, в которые нельзя было попасть при обстреле, а списки адресов укрытий не публикуются. В МЧС прежде объясняли, что не сообщают адреса укрытий, чтобы они не попали к «нашему потенциальному противнику».

К 4 января 600 белгородцев были эвакуированы из своих домов из-за работ по обезвреживанию неразорвавшихся снарядов. «101 человек находится в пункте временного размещения, остальные разместились у своих родственников и знакомых», — уточнил тогда Гладков.

«Тревожная эскалация боевых действий, десятки мирных жителей убиты на Украине и в России. Международное гуманитарное право запрещает неизбирательные нападения на гражданские объекты», — заявили в ООН и призвали к деэскалации конфликта Москвы и Киева.

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Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Вячеслав Гладков Белгородская область эвакуация Старый Оскол
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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