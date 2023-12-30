Киркорова и Лолиту исключили из списка артистов «Зимнего Show»

Киркоров и Лолита 21 декабря побывали на «голой вечеринке», после чего ранее запланированные мероприятия с их участием начали отменять. На «Зимнем Show», запланированном на 1 января, их заменили Чеботиной, Хабибом и Burito

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Выступления народного артиста России Филиппа Киркорова и певицы Лолиты Милявской в рамках «Зимнего Show» были отменены, вместо них в программе выступят артисты Люся Чеботина, Хабиб и Burito, сообщается на сайте Live Арены, где запланировано шоу.

«Вынуждены сообщить об изменении состава артистов и формата мероприятия «Зимнее SHOW», которое состоится 01.01.2024 на Live Арене <...> Вместо Филиппа Киркорова и Лолиты на сцену выйдут Люся Чеботина, Хабиб и Burito. Дима Билан, Лада Дэнс и Дмитрий Маликов остаются без изменений. Спасибо за понимание», — говорится в сообщении.

27 декабря организаторы «Зимнего SHOW» отменили трансляцию на «МузТВ» и в «ВКонтакте». Телеграм-канал Baza сообщал, что шоу находится в «подвешенном» состоянии, поскольку на него было продано много билетов, а «без хэдлайнеров его можно отменять».

Киркоров, также как и Лолита, приняли участие в вечеринке Almost Naked («Почти голышом»), организованной блогером Анастасией Ивлеевой. Она прошла 21 декабря в московском клубе «Мутабор». Фотографии и видео с мероприятия вызвали широкий резонанс и критику в адрес гостей, на некоторых из них Роскомнадзор нашел признаки «пропаганды ЛГБТ».

В ноябре Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ», запретив его деятельность в стране. Оспорить это было невозможно, поскольку у движения нет юрлица. С декабря 2022 года в России действует запрет на пропаганду ЛГБТ, за нарушение грозит до 5 млн руб. штрафа.

Часть знаменитостей, в том числе и Киркоров, записали видео с извинениями. По словам артиста, он получил приглашение на мероприятие, но не знал о его характере, зашел туда «на пять минут», а затем ушел. «В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь», — добавил певец.



Несмотря на это, 27 декабря телеканал ТНТ убрал народного артиста с постера новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все», заменив его на комика Павла Волю. Директор телеканала Тина Канделаки в своем телеграм-канале рассказала, что ТНТ занимается пересъемками ряда сцен в фильме, не уточнив при этом, останется ли в фильме Киркоров.

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Лолита рассказывала РБК, что после «голой вечеринки» директорам концертных залов, где были запланированы выступления артистки, стали поступать угрозы «от общественников». Источники РБК также сообщали, что телеканалы обсуждают возможность убрать из «голубых огоньков» участников вечеринки. Один из них отметил, что, скорее всего, артисты, записавшие видео с извинениями, останутся на фоновых кадрах в передачах, но их выступления на сцене действительно под вопросом.