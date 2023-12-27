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ТНТ убрал Киркорова с постера фильма после вечеринки в «Мутаборе»

Телеканал ТНТ убрал Киркорова с постера комедии «Иван Васильевич меняет все»

Телеканал ТНТ убрал Филиппа Киркорова с постера новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все», заменив его на комика Павла Волю. На певицу Анны Асти (настоящее имя — Анна Дзюба), изображенную в виде куклы Барби, на новом постере надели очки, закрывающие лицо.

Директор телеканала Тина Канделаки в своем телеграм-канале рассказала, что ТНТ занимается пересъемками ряда сцен в фильме. «Мы переснимаем ряд сцен в фильме «Иван Васильевич меняет все» для того чтобы сделать фильм интереснее, острее, провокативнее», — сказала она, не уточнив при этом, останутся ли в фильме Киркоров и Асти.

ТНТ убрал Киркорова с постера фильма после вечеринки в «Мутаборе»
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Киркоров и Асти, также как и Ксения Собчак, Алена Водонаева, Дима Билан, Джиган с супругой Оксаной Самойловой и другие, присутствовали на организованной блогером Настей Ивлеевой вечеринке Almost Naked («Почти голый»), которая в ночь на 21 декабря прошла в московском клубе Mutabor. Фото и видео с мероприятия вызвали большой резонанс, на некоторых из них Роскомнадзор нашел признаки «пропаганды ЛГБТ».

В ноябре Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ», запретив его деятельность в стране. Оспорить это было невозможно, поскольку у движения нет юрлица. С декабря 2022 года в России действует запрет на пропаганду ЛГБТ, за нарушение грозит до 5 млн руб. штрафа.

Рэпер Vacio (Николай Васильев), также побывавший на вечеринке, скопировал образ солиста Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса, надев на пенис носок Balenciaga. В итоге его оштрафовали на 200 тыс. руб. и арестовали на 15 суток по ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и ч. 3 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола). Позднее Vacio извинился и пояснил, что хотел «удивить» своим образом и никак не поддерживает ЛГБТ.

Киркоров также принес свои извинения за посещение вечеринки, отметив, что получил приглашение на мероприятие, но не знал о его характере. «Не может и не должен артист моего масштаба, народный артист, так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях. <...> Я осознаю совершенную мной ошибку. <...> Меньше всего я бы хотел, чтобы подобное событие, оплошность с моей стороны стали причиной ограничения моего творчества в России», — заявил он.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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