Гладков сообщил об эвакуации 600 жителей Белгорода из-за боеприпасов

Белгород (Фото: Евгений Силантьев / ТАСС)

В Белгороде на Красноармейской улице эвакуировали 600 человек из-за продолжающихся работ по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«101 человек находится в пункте временного размещения, остальные разместились у своих родственников и знакомых. Сегодня будут продолжены мероприятия по обезвреживанию боеприпасов на Красноармейской, а также в микрорайоне Улитка», — говорится в сообщении.

Гладков добавил, что 66 раненых в результате обстрела города находятся в областных и московских лечебных учреждениях, 4 человека выписаны. «Самый маленький пациент — девочка, которая получила очень серьезное ранение, сейчас ее состояние здоровья позволило нам транспортировать ее в Москву», — написал губернатор. Он также сообщил о начале работ по восстановлению жилья.

3 января саперы нашли боеприпасы на улице Красноармейская. Оперативным штабом было принято решение провести эвакуацию 323 индивидуальных домов в радиусе 500 метров.

30 декабря ВСУ обстреляли центр города, в том числе ракетами с кассетными боеприпасами. В результате погибли 25 человек, свыше 100 человек получили ранения.