В Белгороде отменили ночные богослужения на Рождество

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн объяснил отмену богослужений угрозой новых обстрелов

Фото: Кирилл Чаплинский / ТАСС

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн объявил, что в Белгороде, Шебекино, а также в 20-километровой приграничной зоне не будут проводиться ночные рождественские богослужения.

В ходе проповеди, которая размещена на Youtube-канале Белгородской митрополии «Православное Приосколье», митрополит Иоанн сказал прихожанам, что им, безусловно, следует готовиться к Рождеству Христову. «К сожалению, в Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском районе, 20-километровой зоне не будут совершаться ночные богослужения из-за опасности, которая всех нас подстерегает. Но мы будем молиться обо всех белгородцах, которые находятся в больницах», — сказал он.

Священнослужитель добавил, что рождественский сочельник — это время, когда нужно провести «духовную работу над самим собой, проделать путь к Вифлеемской пещере». «Но этот путь внутри, без каких-то внешних атрибутов <...> Благодарите Бога, что у нас есть такая возможность, сохраняя традиции, молиться в рождественскую ночь», — отметил митрополит Иоанн.

30 декабря Белгород подвергся самому сильному обстрелу с начала военной операции. В результате атаки погибли 29 человек, ранения получили более 100. В последующие дни обстрелы продолжились, ранения получили еще несколько мирных жителей.

К 4 января 600 белгородцев были эвакуированы из своих домов из-за работ по обезвреживанию неразорвавшихся снарядов. Часть из них находятся в пунктах временного размещения, другие — у родственников и знакомых. Жителям Белгорода также было предложено временно эвакуироваться в отдаленные от границы Старый Оскол и Губкин.