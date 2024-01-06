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Настя Ивлеева опровергла сообщения об отъезде из России

Настя Ивлеева записала видео, в котором опровергла информацию о своем отъезде
Настя Ивлеева
Настя Ивлеева (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева опровергла сообщения о своем отъезде из России после «голой вечеринки». Она опубликовала видео в телеграм-канале.

«Передаю вам морознейший привет из города Санкт-Петербург. Здесь я провожу свои праздники с семьей, с друзьями, с близкими», — сказала Ивлеева.

Кроме того, блогер рекомендовала подписчикам в праздники больше времени проводить с близкими и «меньше сидеть в интернете».

Незадолго до этого журналистка Ксения Собчак, которая также участвовала в «голой вечеринке», написала, что Ивлеева уехала из России в ОАЭ, «потому что опасается последствий». После того как блогер опровергла эту информацию, Собчак заявила, что не знает, «радоваться или огорчаться». Она также выразила надежду, что «никто ни за кем не придет».

В Москве опечатали клуб, в котором Ивлеева устроила «голую вечеринку»
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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

6 января повторный административный арест получил другой участник вечеринки рэпер Vacio (Николай Васильев). Лефортовский суд признал его виновным в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением полицейскому, и назначил ему 10 суток.

Vacio уже арестовывали 22 декабря на 15 суток после того, как он пришел на мероприятие Ивлеевой с носком Balenciaga на пенисе. Тогда его также обвинили в мелком хулиганстве и оштрафовали на ₽200 тыс. за пропаганду ЛГБТ.

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Вечеринка Насти Ивлеевой с дресс-кодом «почти голый» прошла в клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря. Фотографии и видео с мероприятия вызвали большой резонанс и привлекли внимание правоохранительных органов. Кроме Vacio штраф в размере ₽100 тыс. получила и сама Ивлеева. Ее также проверяла налоговая.

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Настя Ивлеева вечеринка
Анастасия Ивлеева фото

Анастасия Ивлеева

блогер, телеведущая, актриса
8 марта 1991 года
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