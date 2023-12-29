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Общество ,  
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Суд назначил дату заседания о приостановке работы клуба Mutabor

Суд 9 января рассмотрит дело о приостановке работы клуба после «голой вечеринки»
Ночной клуб &laquo;Мутабор&raquo; в Москве
Ночной клуб «Мутабор» в Москве (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Лефортовский суд Москвы 9 января рассмотрит дело о приостановке работы клуба Mutabor, где прошла «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой, сообщили ТАСС в суде.

«Судебное заседание, на котором будет решен вопрос о приостановке работы клуба, назначено на 10:00 9 января 2024 года», — сообщил собеседник агентства.

ООО «Арт центр» предъявлены обвинения по ст. 6.6. КоАП («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»). За нарушение этой статьи юридическим лицам грозит штраф до 50 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

«Голая вечеринка» Анастасии Ивлеевой и ее последствия для шоу-бизнеса
Общество
Анастасия Ивлеева

Клуб Mutabor расположен на территории бывшего Шарикоподшипниковского завода на юго-востоке Москвы. В ночь на 21 декабря Ивлеева устроила в нем «голую вечеринку», на которой гости, в том числе артисты и музыканты, были одеты в открытую или прозрачную одежду. Спустя несколько дней заведение опечатали на месяц.

Такое решение было принято после визита в клуб сотрудников полиции и Роспотребнадзора, писал телеграм-канал Shot. По данным источника РЕН ТВ, в ходе проверки выяснилось, что часть алкогольной продукции продавалась без лицензии.

Также после той вечеринки рэпера Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который на ней присутствовал, оштрафовали на 200 тыс. руб. и арестовали на 15 суток по статьям о мелком хулиганстве и пропаганде ЛГБТ. Ивлееву оштрафовали на 100 тыс. руб.

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Теги
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вечеринка Москва клуб приостановка работы Настя Ивлеева суд
Анастасия Ивлеева фото

Анастасия Ивлеева

блогер, телеведущая, актриса
8 марта 1991 года

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Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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