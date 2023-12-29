Суд назначил дату заседания о приостановке работы клуба Mutabor

Ночной клуб «Мутабор» в Москве (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Лефортовский суд Москвы 9 января рассмотрит дело о приостановке работы клуба Mutabor, где прошла «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой, сообщили ТАСС в суде.

«Судебное заседание, на котором будет решен вопрос о приостановке работы клуба, назначено на 10:00 9 января 2024 года», — сообщил собеседник агентства.

ООО «Арт центр» предъявлены обвинения по ст. 6.6. КоАП («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»). За нарушение этой статьи юридическим лицам грозит штраф до 50 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Клуб Mutabor расположен на территории бывшего Шарикоподшипниковского завода на юго-востоке Москвы. В ночь на 21 декабря Ивлеева устроила в нем «голую вечеринку», на которой гости, в том числе артисты и музыканты, были одеты в открытую или прозрачную одежду. Спустя несколько дней заведение опечатали на месяц.

Такое решение было принято после визита в клуб сотрудников полиции и Роспотребнадзора, писал телеграм-канал Shot. По данным источника РЕН ТВ, в ходе проверки выяснилось, что часть алкогольной продукции продавалась без лицензии.

Также после той вечеринки рэпера Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который на ней присутствовал, оштрафовали на 200 тыс. руб. и арестовали на 15 суток по статьям о мелком хулиганстве и пропаганде ЛГБТ. Ивлееву оштрафовали на 100 тыс. руб.