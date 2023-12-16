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Военная операция на Украине ,  
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Libero узнала, что Мелони отговорила Орбана от вето на членство Украины

Libero: Мелони убедила Орбана не препятствовать переговорам о членстве Украины
Сюжет
Военная операция на Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони убедила венгерского коллегу Виктора Орбана не накладывать вето на присоединение Украины в Евросоюз, сообщает Libero.

По данным газеты, Орбан и Мелони встретились на полях саммита ЕС, который проходил 14-15 декабря. Позднее, во время голосования по вопросу начала переговоров о вступлении Киева, венгерский премьер вышел из зала — это «стратегия», которую заранее согласовали с Римом.

Ранее Politico сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц предложил Орбану покинуть помещение и сходить за кофе, пока остальные страны ЕС согласовывали начало переговоров по Украине. «Я предлагаю не упоминать такие несерьезные бульварные газеты, как Politico. Это просто недостойно, чтобы здесь звучали такие высказывания», — прокомментировал публикацию министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в интервью журналу Mandiner (цитата по «РИА Новости»).

Сам Шольц говорил, что предложение Орбану выйти во время обсуждения было «предложением дружественного союза».

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Евросоюз 14 декабря решил начать переговоры о вступлении Украины в объединение. В начале декабря Орбан заявил, что в Евросоюзе нет единства по вступлению Украины, так что этот вопрос лучше вообще не выносить на повестку саммита ЕС. До саммита против начала переговоров с Киевом о членстве выступали также Австрия и Словакия.

Орбан не стал накладывать вето на результаты голосования и вышел из зала, но назвал решение «бессмысленным, иррациональным и неправильным». Венгрия наложила вето на другой вопрос по Украине — выделение €50 млрд помощи. «Две уступки на одном саммите — это слишком много, чтобы дома, в Венгрии, их приняли», — пояснил источник Politico.

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Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в Евросоюз в феврале 2022 года, летом того же года страна получила статус кандидата. Глава Европейского совета Шарль Мишель допустил, что Украина может стать членом ЕС только к 2030 году.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не была против вступления Киева в ЕС, претензии есть лишь к «военному освоению», поскольку это создает угрозы безопасности России, но что касается «экономической интеграции — ради бога, это их выбор».

Теги
Виктор Орбан Джорджа Мелони Украина ЕС саммит ЕС
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