В Брюсселе решили начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз в феврале 2022 года, а в ноябре ЕК рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией о членстве в блоке. Против начала переговоров выступали Венгрия и Словакия

Шарль Мишель (Фото: Yves Herman / Reuters)

Евросоюз принял решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в объединение, сообщил в X (бывш. Twitter) президент Евросовета Шарль Мишель.

Помимо этого, Евросовет решил предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС, а также выразил готовность начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, «как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства».

Украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Евросоюз в феврале 2022 года, после начала военных действий. В июне того же года Украина и Молдавия получили статус страны-кандидата. Еврокомиссия (ЕК) также рассматривала заявку Грузии, однако в статусе кандидата стране тогда отказали.

В ноябре этого года ЕК рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией о членстве в сообществе, а также предоставить Грузии статус кандидата, «как только будет достигнута необходимая степень соблюдения требований». В то же время председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отмечала, что процесс присоединения будет основан на заслугах стран-кандидатов, и никаких «коротких путей» для этого не будет. Мишель ранее допускал, что Украина может стать членом ЕС к 2030 году.

Против начала переговоров о членстве Украины в ЕС ранее выступали власти Венгрии и Словакии. Венгерский премьер Виктор Орбан называл Украину «самой коррумпированной страной в мире» и указывал, что если она вступит в ЕС, то это создаст огромные проблемы восточно-европейским фермерам. Условием для поддержки Киева в Будапеште называли разморозку обещанных ЕС €30 млрд. Накануне в ЕК пообещали разморозить более €10 млрд для Венгрии.

Российский президент Владимир Путин говорил, что Москва никогда не была против вступления Украины в ЕС. Российская сторона возражает лишь против «военного освоения», а что касается «экономической интеграции — ради бога, это их выбор», говорил он. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков счел получение страной статуса кандидата внутренним европейским делом. В то же время МИД России называл отказ Киева от намерения вступить в ЕС и НАТО необходимым условием для достижения мира.