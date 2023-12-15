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Политика ,  
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Шольц попросил Орбана выйти за кофе, пока обсуждается путь Украины в ЕС

Politico: Шольц попросил Орбана попить кофе, пока обсуждается путь Украины в ЕС
Венгрия выступала против переговоров с Украиной о ее членстве в ЕС. После долгой дискуссии премьеру страны предложили сделать перерыв, тот вышел, и решение приняли без него. Шольц использовал «старый трюк», отметило Politico
Виктор Орбан и Олаф Шольц
Виктор Орбан и Олаф Шольц (Фото: Michele Tantussi / Getty Images)

Немецкий канцлер Олаф Шольц предложил венгерскому премьеру Виктору Орбану покинуть помещение и сходить за кофе, пока остальные страны ЕС в его отсутствие согласовывали начало переговоров с Украиной о ее вступлении в союз. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Этому предшествовала трехчасовая дискуссия европейских лидеров. Орбан не раз обещал заблокировать решение по началу вступления Украины в ЕС и настаивал, что она не соответствует критериям членства в союзе, остальные политики пытались его переубедить, в том числе и в этот раз.

Как пишет издание, уловка Шольца вызвала удивление среди руководителей Евросоюза. «Он использовал старый трюк, еще со времен своего пребывания в «Молодых социалистах», — рассказал источник Politico, имея в виду молодежную организацию партии СДПГ. Один из дипломатов Евросоюза отметил, что Венгрия «политически мало что могла сделать, чтобы противостоять столь важному решению».

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Орбан в итоге не стал накладывать вето на результаты голосования и вышел из зала, но заявил: «Это совершенно бессмысленное, иррациональное и неправильное решение — начинать переговоры с Украиной в таких обстоятельствах».

На встрече обсуждался и другой вопрос, касающийся Украины, — выделение €50 млрд помощи. По нему консенсуса достичь не удалось, Венгрия наложила вето. «Две уступки на одном саммите — это слишком много, чтобы дома, в Венгрии, их приняли», — пояснил изданию источник.

ЕС в прошлом году приостановил передачу Венгрии порядка €30 млрд из-за проблем с верховенством закона и коррупцией. Для разблокирования всей суммы Будапешту нужно выполнить ряд требований — от обеспечения академических свобод до защиты прав ЛГБТ-сообщества и предоставления убежища.

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Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года

Пространство выбора

Быстрое заселение

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прямо на сайте РБК
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