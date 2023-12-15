Шольц попросил Орбана выйти за кофе, пока обсуждается путь Украины в ЕС
Немецкий канцлер Олаф Шольц предложил венгерскому премьеру Виктору Орбану покинуть помещение и сходить за кофе, пока остальные страны ЕС в его отсутствие согласовывали начало переговоров с Украиной о ее вступлении в союз. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
Этому предшествовала трехчасовая дискуссия европейских лидеров. Орбан не раз обещал заблокировать решение по началу вступления Украины в ЕС и настаивал, что она не соответствует критериям членства в союзе, остальные политики пытались его переубедить, в том числе и в этот раз.
Как пишет издание, уловка Шольца вызвала удивление среди руководителей Евросоюза. «Он использовал старый трюк, еще со времен своего пребывания в «Молодых социалистах», — рассказал источник Politico, имея в виду молодежную организацию партии СДПГ. Один из дипломатов Евросоюза отметил, что Венгрия «политически мало что могла сделать, чтобы противостоять столь важному решению».
Орбан в итоге не стал накладывать вето на результаты голосования и вышел из зала, но заявил: «Это совершенно бессмысленное, иррациональное и неправильное решение — начинать переговоры с Украиной в таких обстоятельствах».
На встрече обсуждался и другой вопрос, касающийся Украины, — выделение €50 млрд помощи. По нему консенсуса достичь не удалось, Венгрия наложила вето. «Две уступки на одном саммите — это слишком много, чтобы дома, в Венгрии, их приняли», — пояснил изданию источник.
ЕС в прошлом году приостановил передачу Венгрии порядка €30 млрд из-за проблем с верховенством закона и коррупцией. Для разблокирования всей суммы Будапешту нужно выполнить ряд требований — от обеспечения академических свобод до защиты прав ЛГБТ-сообщества и предоставления убежища.
Москва осуждает помощь Киеву. В Кремле говорили, что военная помощь Запада Украине не изменит исхода конфликта, а только затянет его.
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