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Глава Евросовета допустил присоединение Украины через семь лет

Глава Евросовета: Украина может вступить в ЕС в 2030-м после домашней работы
Присоединение Украины в ЕС покажет способность Европы к геополитическим действиям, это будет возможно к 2030 году, считает Шарль Мишель. Он призвал «ускорить процессы принятия решений». Путин говорил, что не против ее интеграции
Фото: Thomas Lohnes / Getty Images
Фото: Thomas Lohnes / Getty Images

Украина может присоединиться к Евросоюзу к 2030 году при условии выполнения обеими сторонами «домашней работы». Об этом заявил в интервью Der Spiegel глава Евросовета Шарль Мишель.

«Украина и другие страны-кандидаты должны провести реформы, бороться с коррупцией и выполнить требования законодательства. Нам в ЕС необходимо ясно понимать, чего мы хотим достичь вместе, каковы наши приоритеты и на что мы хотим тратить деньги», — сказал Мишель.

Он отметил, что Европе следует «ускорить процессы принятия решений», чтобы не терять время. Мишель напомнил о балканских странах, ожидающих вступления в Евросоюз более 20 лет, из-за чего там растет влияние России и Китая. По его словам, принятие Украины в свой состав покажет способность Евросоюза на геополитические решения.

Журналист выразил мнение, что до сих пор США, Китай и другие крупные страны относились к Евросоюзу серьезно только по экономическим вопросам, а не политическим. Мишель отметил, что ситуация меняется благодаря деятельности Евросовета, в частности быстрое принятие санкционных пакетов после начала Россией военной операции на Украине. «Вряд ли кто-то ожидал, что мы будем первыми, кто поставит Украине оружие», — подчеркнул глава Евросовета.

Мишель отметил, что возглавляет Евросовет четыре года, и за это время ЕС пережил четыре кризиса: пандемию коронавируса, конфликт на Украине, энергетический и финансовый кризис. «Больше всего я сожалею о том, что мы не смогли удержать Россию от нападения на Украину. Последствия ужасны», — резюмировал он.

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По сведениям Politico, в ноябре Еврокомиссия положительно оценит прогресс Киева в выполнении необходимых условий, после чего выпустит такое заявление, после которого заявке Украины будет сложно отказать. «Политическое давление, которому просто не смогут противостоять отдельные государства-члены, будет слишком сильным», — оценил один из источников издания. Со слов собеседников, ЕС призовет в декабре начать процедуру переговоров о вступлении Украины.

«Мы никогда не были против этого. Мы всегда были против военного освоения украинской территории, потому что это угрожает нашей безопасности. Вот против чего мы выступали. Но что касается экономической интеграции — ради бога, это их выбор», — говорил президент Владимир Путин. При этом глава МИДа Сергей Лавров заявлял о превращении Евросоюза в «агрессивного воинствующего игрока. Пункт об отказе Киева от вступления в ЕС попал в список условий России по урегулированию ситуации на Украине.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Шарль Мишель Евросоюз Евросовет Украина вступление в ЕС
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