Пропустивший голосование лидеров ЕС Орбан раскритиковал решение по Киеву

Орбан назвал решение о начале переговоров с Киевом по вступлению в ЕС бессмысленным и иррациональным. Он не воспользовался правом вето и отсутствовал в зале заседания во время голосования лидеров Евросоюза

Виктор Орбан (Фото: Marcos Brindicci / Getty Images)

Решение Европейского союза начать официальные переговоры с Украиной о вступлении в блок является «плохим» и Будапешт не принимал участия в нем, заявил после саммита лидеров ЕС в Брюсселе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Это совершенно бессмысленное, иррациональное и неправильное решение начинать переговоры с Украиной в таких обстоятельствах», — сказал он (цитата по The Guardian).

В то же время Орбан заявил, что остальные 26 стран ЕС настояли на переговорах с Киевом, поэтому Венгрия сочла, если они хотят поступить так, то им следует пойти их путем.

Орбан не участвовал в голосовании лидеров ЕС по вопросу о переговорах с Украиной, в этот момент он покинул помещение, сообщили источники Reuters среди европейских дипломатов и чиновников. Агентство называет решение «неожиданным», а способ его согласования «необычным» и «неслыханным» даже для Брюсселя, где «дипломаты уже давно очень творчески подходят к заключениям соглашений».

Премьер Венгрии не воспользовался правом вето, сообщил глава правительства Ирландии Лео Варадкар. Это же подтвердил премьер Бельгии Александр де Кро. Варадкар подтвердил, что во время голосования Орбана не было в зале.

По итогам саммита лидеров ЕС 14 декабря глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Брюссель начинает переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией. В то же время Грузия получила статус официального кандидата на членство в Евросоюзе. Киев и Кишинев имеет такой статус лета 2022 года.

До саммита против начала переговоров с Киевом о членстве выступала Венгрия, Австрия и Словакия. Будапешт также выступал против четырехлетней программы помощи Киеву на €50 млрд и обещал ее заблокировать.

Накануне встречи лидеров ЕС советник премьера Венгрии Балаш Орбан сообщил, что страна готова снять свои возражения в обмен разморозку €30 млрд, предусмотренных для Будапешта, но заблокированных Еврокомиссией из-за претензий, которые касаются коррупции и верховенства права. В тот же день Брюссель разморозил треть суммы. 14 декабря еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан допустил, что с Венгрией получится договориться и по поводу €50 млрд Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что сомневается в безобидности потенциального вступления Украины в Евросоюз, который, как считает, «превратился в агрессивного воинствующего игрока» и «сливается» с НАТО. МИД, перечисляя условия урегулирования конфликта на Украине, называл в том числе отказ Киева от планов присоединиться к ЕС и НАТО.